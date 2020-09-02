經濟復甦快於預期 德國上修今年GDP預期

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對德國經濟帶來衝擊，不過，德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，儘管經歷了疫情的衝擊，德國經濟的復甦力度超過預期，正處在 V 型復甦，因此上調了今年德國經濟成長預期至萎縮 5.8%。

Altmaier 表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%。

數據顯示，德國第二季 GDP 較上一季下跌了 9.7%，創下有史以來最大單季跌幅，不過，德國經濟部認為，德國經濟已經在 5 月度過衰退的低點，也有各項指標顯示出明顯復甦跡象。例如，8 月的 Ifo 商業景氣指數連續第四個月上升。

儘管德國近期確診病例數再度增加，但是 Altmaier 表示，德國有望可以避免再次封鎖，政府將採取有針對性的區域限制措施，來遏止不斷上升的確診病例數，使德國經濟在未來幾個月中持續復甦。

德國智庫 Ifo 先前的調查報告顯示，德國企業平均預期公司業務將在疫情後 11 個月恢復正常，服務業相關企業則可能需要更久的時間才能復甦，服務業相關企業平均預期 11.7 個月後才能恢復正常營業。營建業預期需要 11.1 個月，貿易產業預期為 10.3 個月，製造業則需要 10.1 個月。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示，德國經濟正一步步走向復甦，並表示企業對當前商業情況明顯已較為滿意。