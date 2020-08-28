法國第二季GDP終值年減18.9% 仍創下歷史新低

根據法國統計局 (INSEE) 在週五 (28 日) 公布的數據顯示，法國第二季國內生產總值 (GDP) 終值較上一季萎縮 13.8%，與初值相符。與去年同期相比，則萎縮 18.9%，初值為萎縮 19%，不過仍創下有紀錄以來的歷史新低。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，相關防疫封鎖措施使得法國經濟在第二季陷入前所未有的低迷。這段期間大多數商店、咖啡館和飯店關閉，家庭儲蓄率升高至可支配收入的 27.4%，創下歷史新高，而法國經濟主要動能消費者支出下跌 16.4%。

INSEE 的數據也顯示，在第二季期間，企業的利潤率下跌至 26%，是自 1983 年底以來的最低水準。

報告指出，在大多數企業在 5 月份重啟營業之後，商業活動正迅速激增，不過，有跡象表明，在最初的反彈之後，回升程度已經有所放緩。

在 INSEE 先前的報告中顯示，在當地民眾對失業率的擔憂，及 7 月份出現第二波疫情影響下，法國消費者信心指數意外回落至 94，低於經濟學家平均預期的 99。

INSEE 的調查顯示，疫情持續的情況下，法國儲蓄急劇增長，超過了長期平均，而認為自己的生活水準在過去 12 個月中有所改善的家庭數量，也連續第三個月下跌。

INSEE 指出：「今天的數據證實，第三季經濟活動反彈的規模將主要取決於家庭消費。」法國政府預計，法國經濟今年將萎縮 11%，多達 80 萬個就業崗位面臨風險。