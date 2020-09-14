〈美股早盤〉併購案伴疫苗喜訊噴出 道瓊開盤漲逾180點、那指飆逾1%

受惠於市場一系列收購消息，加上疫苗喜訊頻傳，美股結束 3 月以來的單週最慘跌勢，主要指數週一 (14 日) 一致高開，道瓊工業指數開盤漲 182 點或 0.66%，蘋果領漲。

那斯達克指數週一開盤漲 153 點或 1.41%，標普 500 指數漲近 1％，費半漲 2.2％，輝達領漲。

併購消息面，在知情人士透露甲骨文很可能成為 TikTok 收購案的贏家後，甲骨文 (ORCL-US) 開盤漲 6.7％，隨後因等待進一步消息披露而停牌。

週日 (13 日) 宣布收購 TikTok 破局的微軟 (MSFT-US)，開盤微漲 0.74％。

輝達 (NVDA-US) 週一領漲費半，早盤漲逾 7％。該公司宣布和軟銀集團 (Softbank) 達成協議，將以 400 億美元價格收購晶片設計公司安謀 (ARM)。

因應疫情期間電商需求旺盛，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布今年在美國和加拿大增聘 10 萬名員工，刺激早盤股價漲 1.9％。其他科技股開盤走勢分別如下：蘋果 (AAPL-US) 漲 1.8％、臉書 (FB-US) 漲 1.2％，谷歌母企 Alphabet(GOOGL-US) 漲 1％。

疫苗消息部分，輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 週日 (13 日) 受訪表示，預計 10 月底前可得知該公司候選疫苗是否有效，若疫苗經 FDA 批准，年底前將向美國民眾發放數十億計新冠肺炎疫苗。輝瑞開盤漲 1％。

此外，在英國主管機關放行後，牛津大學上週六 (12 日) 宣布重啟與阿斯利康 (AstraZeneca) 合作的疫苗臨床試驗，該項試驗上週因一名測試者疑似出現不良反應而被迫中止。

截至台北時間週一 (14 日)21 時許：

道瓊指數上漲 182.01 點或 0.66%，暫報 27847.65 點

那斯達克上漲 153.01 點或 1.41%，暫報 11006.56 點

標普 500 上漲 32.26 點或 0.97%，暫報 3373.23 點

費半上漲 47.39 點或 2.22%，暫報 2183.76 點

台積電 ADR 上漲 2.18% 至每股 80.54 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.661%

紐約輕原油下跌 0.40% 至每桶 37.18 美元

布蘭特原油下跌 0.45% 至每桶 39.65 美元

黃金上漲 0.91% 至每盎司 1965.70 美元

美元指數下跌 0.45% 至 93.92 點

道瓊開盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 7.16％，至 521.40 美元。

輝達週日 (13 日) 宣布與軟銀集團達成最終協議，將以 400 億美元價格收購 IC 設計公司安謀 (ARM)，因交易仍須獲得中國、英國、美國以及歐盟監管機構批准，預計還需費時 18 個月才能完成最終交易。

據媒體報導，輝達將以 215 億美元股票和 120 億美元現金、含 20 億美元簽約金併購安謀，根據安謀未來業務表現，軟銀最多可再獲 50 億美元現金和股票，安謀員工則可獲總值 15 億美元的輝達股權。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 6.67％，至 60.80 美元，隨後停牌等待消息披露。

微軟週一 (14 日) 發布聲明表示，字節跳動 (Bytedance) 已回絕該公司收購 TikTok 美國業務的提議，雙方的合併案正式宣告破局。與此同時，外媒引述知情人士稱，字節跳動計畫選擇甲骨文作為該公司在美國的「技術夥伴」。

Immunomedics(IMMU-US) 早盤上漲 105.44％，至 86.80 美元。

美國製藥大廠吉利德 (GLID-US) 週日 (13 日) 宣布，將斥資 210 億美元收購生技公司 Immunomedics，幫助該公司進軍癌症藥物市場。

據了解，吉利德同意以每股 88 美元現金進行收購，較 Immunomedics 週五 (11 日) 收盤價溢價 108%。吉利德執行長 Daniel O’Day 表示，此收購交易有助於該公司加速進軍癌症領域，實現產品組合多元化的願景。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Nordea Investment Funds 高級策略師 Sebastien Galy 表示：「因美國和歐洲經濟受到強勁的貨幣政策刺激，市場很可能在第 4 季出現驚喜，我們應該掌握逢低買入的市場機會。」

美國聯準會 (Fed) 將於本週四 (17 日) 召開 9 月利率會議。野村證券 (Nomura Securities) 經濟學家預計 Fed 不會宣布任何重大貨幣政策，但會議仍有其重要性，因 Fed 將發布最新經濟預期。

野村證券經濟學家表示：「我們認為，9 月利率會議將討論關鍵的長期議題，重大的政策宣布仍需等到今年稍晚。」