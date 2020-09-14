【聯邦投信】台股短線震盪，長線可加碼電子、傳產類股！

華為禁令即將生效，受到美股整理態勢影響，上週台股於高檔區間震盪，整體資金輪動快；近期蘋果將舉行新品發表會、美國總統大選將至，市場多處觀望氣氛。聯邦投信指出，由於目前盤勢方向不明，加上當沖力道強，電子股、傳產類股輪漲，在市場不確定性高漲下，預期本週仍會繼續盤整，投資人短線須多觀望，不宜追高；不過，整體資金仍充沛，加上台股基本面佳、匯率支撐及 Q4 傳產旺季將至，長線仍看好電子、傳產類股，可逢低加碼布局。

華為禁令將生效，台股輪動加劇

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱指出，近幾週台股受華為禁令影響大，最明顯的便是 8/20 的大殺盤，盤中一度慘跌 633 點，失守 12,200 點關卡；明日 (9/15) 即是華為禁令生效日，加上現在又傳出美國將進一步封殺中芯，部份電子股可能利多出盡，相關供應鏈在 Q4 至明年 Q1 將調整庫存，整體風險上升，股價也會受到影響；不過，蘋果秋季新品發表會將在週三 (9/16) 展開，外界預計，蘋果將推出多款新品，如 iPhone 12、iPad Air 與 Apple Watch 6 等，利多消息有望成為電子類股的支撐來源。

在資金面，周鉦凱指出，美國近期將維持無限量 QE 計畫，短期資金動能仍充沛；由於台股的高殖利率特性，加上目前新台幣匯率較高，有助於資金繼續留在台灣。因此，在中長線電子股基本面仍看好、Q4 傳產旺季將至的情況下，資金動能仍強。

展望後市，周鉦凱認為台股短線將處盤整局勢，由電子股、傳產類股輪漲；長線仍看好 5G、電子類股，以及將迎來 Q4 旺季的傳產類股。整體而言，在國內外資金充沛、台股基本面佳、新台幣匯率高等因素下，股市支撐力道仍足夠，近期內投資人除須持續關注美國大選、蘋果新機發表會外，也須注意追高風險，逢回仍可加碼布局電子、傳產類股。

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