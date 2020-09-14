美股連跌兩週 落後股市現韌性

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國數據持續改善，8 月份中小型企業樂觀指數 100.2 優於預期 99.0，然而失業狀況仍普遍存在，首次申請失業救濟金人數 88.4 萬人，略高於預期 85 萬人，第二輪刺激方案卡關，股市繼續由漲多的科技股帶頭修正，美國股市下跌 2.5%；

2. 歐洲新增確診人數超越美國，歐洲央行重申寬鬆立場，且部分官員對經濟表達更加樂觀的態度，歐股上漲 1.7%。

新興市場

1. 中國 8 月社會融資增加幅度來到 3 月份以來最高點，出口數據受到全球需求恢復及醫療、電子品需求帶動，表現亮眼（實際 9.5%，前期 7.2%），顯示中國經濟持續轉佳，然而受到全球科技股拉回影響，中國股市下跌 2.6%；

2. 儘管疫情狀況沒有明顯好轉，然而印度部分數據顯示經濟已經觸底反彈，包含就業、移動、電力使用量等，印度股市上漲 1.3%。

債券市場

1. 股市出現較大幅度的拉回，引起全球政府公債上漲 0.2%，美國政府債券則上漲 0.4%；

2. 雖然 VIX 指數由前週高點 38.28 回落 26.87，然而隨著全球股市下跌，風險偏好情緒微幅下降，全球高收益債券小幅下跌 0.2%，新興市場債券下跌 0.3%。

原物料、匯率

1. 儘管美元指數單週上漲 0.7%，但新一輪刺激法案暫不見曙光，令黃金價格漲勢暫停，單週上漲 0.3%，金價收在 1,940.55 美元 / 盎司；

2. 受到全球需求恢復緩慢、墨西哥灣煉油廠關閉等因素影響，美國能源署公布上週美國原油庫存增加 200 萬桶（預期減少 130 萬桶），石油價格下跌 5.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/09/14（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/11）

資料來源: Bloomberg，2020/09/14（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/11）

三大市場關鍵事件及分析

1. 科技股漲幅停止，該跑還是抱緊？

科技股自今年低點一度大漲近 81%，上漲的幅度大幅超越科技公司基本面，因此此波拉回反而可以讓股市回歸理性。科技、非必需消費類股是乖離年線最多的類股，其他先前漲幅較小的類股預計受到的衝擊較小。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/9/10。

2. 美國車市助攻，有利日本復甦

美國汽車銷售快速回升，日本工具機訂單年增率與產能利用率可望跟隨走高，也有助出口為主的日本經濟復甦。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2020/9/2。

3. 新興市場差異大，台灣雙榜稱霸

新興市場各國貨幣風險與財政健全度差異大，台灣以大量經常帳盈餘與較低的財政赤字稱霸，巴西、南非與沙烏地阿拉伯等國則風險較高。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場指數權重前 12 高國家，2020/9/10。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/09/10。

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