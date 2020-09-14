〈房產〉台中捷運綠線站區周邊房價 大慶站7年來漲幅68%居冠

台中捷運綠線今年底即將通車，房仲業者彙整實價登錄資料統計中捷綠線 18 個站點，自 2013 年主體工程動工以來，15 站中有 11 站出現至少兩成漲幅，其中大慶站增幅達 68% 居冠，文心中清站上漲 62%，為榜眼，烏日站以 56% 漲幅居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，以早期台北捷運經驗，通車前一年通常是漲幅最大的時期，各站大約有 5-10% 的漲幅，不過這時房價已偏高，若能買在動工期，入手門檻較低，得有耐心熬過施工期間的交通黑暗期，才能守得雲開見月明。

7 年來房價漲幅前三名中的大慶站及烏日站，皆屬台鐵、中捷綠線匯集的雙鐵站區，其中大慶站不僅有軌道議題推升房價，還有十三期與烏日九德地區區段徵收的雙重劃區題材助威，加上所在的大慶商圈機能成熟，並有醫學中心等級的中山醫學大學附設醫院坐鎮，因此當地房市在眾利多的簇擁下，登上中捷房價漲幅之冠並不令人意外。

烏日站除了房價基期低，也受惠於烏日高鐵特區外溢效應。以高鐵台中站為核心的烏日高鐵特區，近年招商、開發話題不斷，因此短短幾年間，新案開價就一路從 1 字上攻 3 字頭，在高鐵特區的高價烘托下，位在烏日舊市區的烏日站也低調跟漲，成為中捷沿線房價漲聲中的大黑馬。

台灣房屋嶺東園區加盟店店東陳裕方表示，烏日站周邊的高鐵特區號稱「六條通」除了高鐵台鐵和捷運，還有國道一號二號和 74 快速道路，在交通上頗具優勢，吸引不少跨區、跨縣市通勤族，該區新大樓為主，五年內新成屋單價 18-22 萬元，預售開價上看 25 萬元，三房總價 1000 萬元以下，對於首購族而言，頗具吸引力，未來捷運還計畫延伸烏日彰化段，一旦核定，還可望掀起一波彰化人跨縣市購屋潮

至於奪下榜眼的文心中清站，主要是因當地近年推出的多起新案價格不俗，3 字頭以上價碼時有所聞，而當地新案之所以勇於挑戰價位，除了反映捷運紅利外，也受惠於水湳經貿園區開發。水湳經貿園區，近年土地交易火熱，地價基本上從 7 字頭起跳，後續推案價格不排除直上 4、5 字頭，文心中清站有北平路和天津、水湳路三大商圈機能，以及在就業和交通兩大利多加分下，仍是中捷最受惠熱區之一。

相較大慶站與烏日站漲勢驚人，同樣具雙鐵背景的松竹站似乎有些過於低調，張旭嵐指出，現在房價漲幅看似含蓄的松竹站，由於松竹站東側的單元十二、北屯機廠兩大重劃區新案尚未交屋，目前實價登錄所揭露的物件，皆位於房價相對低廉的西側舊社區，而重劃區不少 2 字頭新案尚未登錄交易，若登錄交屋，加上後續通車效應發酵，更能反映出松竹站的身價和行情。



