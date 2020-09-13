〈房產〉新莊成新北地產交易熱區 科達擬明年Q1推逾40億元建案

新北市新莊成為房市交易的熱區，在地建商科達推案積極，預售案也有極佳銷售率，科達趁勝追擊，明 (2021) 首季還有逾 40 億元的新案推出，科達機構董事長、海研建築總經理賴建程 12 日表示，只要房價不出現過快跳升，這波地產業景氣預計將可維持 2 年。

賴建程也指出，目前科達機構將以科達、海研及東森建設三大品牌齊頭並進，明年第一季將在新莊推塭仔圳第二案，機捷 A3 站周邊旁推新預售案，兩案合計總銷售金額將超過 40 億元，隨著建案基地周邊的鄰地快速整合，總銷金額可推升到 50 億元大關以上。

2021 年第一季科達將在新莊推出塭仔圳的第二案，緊鄰目前銷售中「新莊海悅花園」，而機捷 A3 案，則緊鄰新潤建設在當地的住宅建案。

賴建程來在塭仔圳地區推的第一案「新莊海悅花園」，預售案傳出熱銷佳績，該案由海悅國際和海研建築，是在新莊塭仔圳內自辦重劃區推出的首案，總銷約 15 億元，可售戶數 100 戶，推出 2 個半月來銷售達 95%，最快在 9 月底可以完銷。

由中屋的交易狀況顯示，新北市新莊 8 月房屋買賣移轉棟數及件數居新北市之冠，雖然進入民俗月，但是新莊區的 8 月房屋買賣移轉棟數 618 棟，較 7 月還增加 5.5%。早在 7 月的統計資料中，新莊房屋買賣移轉棟數已登上新北市冠軍的寶座。在預售屋市場來看，業者估計，到了明年，新莊的預售屋推案量有機會上看 200 億元。

這一波是因低利率、全台防疫得當推升出置產、自住、換屋等購屋熱潮，景氣可延續多久，賴建程指出，只要房價不出現過快的跳升，預計這一波地產業景氣預計將可維持 2 年。他以新北市江翠重劃區房價爲例，2 年前每坪開價 40 萬元出頭，歷經建案一一推出後，目前大型建商開價已達 58 萬元接近每坪 60 萬元，房價跳升快，對地產業的景氣發展並不見得是一件好事。