資金行情驅動 前五強股票基金陸股囊括三檔

在國際避險氣氛驅使下，陸股難逃震盪整理，不過資金行情催化，統計前 8 月基金績效，前三強基金都由陸股包辦，分別為中國中小型股票基金 30.6%，大中華股票基金的 24.12%、中國股票基金的 19.36%。

摩根中國 A 股型產品經理張致寧表示，隨著中國基本面持續回溫，結合政策紅利和資金進駐，兩大利多驅動下推升陸股後續向上動能，其中滬深 300 指數自 3 月低點反彈近 4 成，除了有資金面激勵和評價調整催動外，基本面回溫和政策支撐也進一步強化市場信心。

儘管中國實體消費復甦步調落後、海外需求未見明朗，但研判經濟已於上半年觸底，有望自第三季起逐季回升，明年可望因基期較低，帶動經濟出現雙位數反彈，指數在經濟基本面持續向好支撐下，有機會激勵陸股向上攻堅。

張致寧進一步指出，中國服務業的第三產業比重對 GDP 貢獻已超過一半，股市結構也反應同一趨勢，與消費相關的新經濟類股占 A 股市值比重從 2007 年僅 20% 跳增至 5 成。

今年以來，包括 MSCI 中國指數、滬深 300 指數漲幅前三大類股，主要以醫藥、消費、科技三大新經濟表現相對亮眼，顯示中國在龐大人口紅利與財富升級效應下，使得受惠內需成長題材長線潛力看俏。

張致寧表示，資金在極度寬鬆環境下持續競逐成長股，中國創業板在軟體、醫藥等新經濟題材帶動下率先進入牛市，此外，中國證監會宣布將修訂上證綜合指數的編製，納入科創板、紅籌企業存託憑證，預期具有高市值、科技屬性明顯的中概股有望優先回歸 A 股。

而從外資持股來看，屬於新經濟領域的前 50 檔個股長期表現領先大盤，隨著傳統旗艦指數不斷吸納新經濟股，有望刺激指數向上。