〈美股盤後〉軟銀傳調整期權交易策略 那指收黑創三月以來最糟一週

週五 (11 日) 美股四大指數收盤漲跌不一，標普收盤變化不大，道瓊收漲逾 130 點。

《彭博社》週五援引消息人士，軟銀正考慮改變其期權交易策略，此消息促使科技股盤中拋售加劇，那指、費半指數收盤雙雙收黑。

美股三大指數錄得連續第二週下滑。那指下跌 4.1%，為 3 月以來最大單週跌幅。標普週跌 2.5%，是自 6 月以來最糟一周表現，道瓊本週下跌 1.7%。

蘋果和 Netflix 本周股價分別下跌 7.4% 和 6.6%，特斯拉本週暴跌 10.9%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2827 萬例，死亡數突破 91.1 萬例，美國累計確診超過 641 萬例，累計死亡數達 19.2 萬。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 報告發現，外出就餐增加了 Covid-19 的風險，美國公衛權威福奇表示，美國新冠疫情仍處於令人擔憂的狀態，對川普稱「疫情好轉」的說法提出異議。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 131.06 點，或 0.48%，收 27,665.64 點。

標普 500 指數上漲 1.78 點，或 0.05%，收 3,340.97 點。

那斯達克指數下跌 66.05 點，或 0.60%，收 10,853.55 點。

費城半導體指數下跌 1.41 點，或 0.07%，收 2,136.37 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，工業、材料和金融領漲，科技、非必需消費品和通訊服務板塊領跌，科技板塊本周迄今下跌 4.4%，創 3 月份以來最大單周跌幅。。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.31%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.85%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.67%；臉書 (FB-US) 下跌 0.55%。

道瓊成分股多收高。開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.65%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.36%；可口可樂 (KO-US) 上漲 2.12%；3M (MMM-US) 上漲 1.85%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.90%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 3.34%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.65%；美光 (MU-US) 上漲 2.72%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.87%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.20%。

台股 ADR 表現好壞參半。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.60%。

焦點個股消息

瑞銀週五 (11 日) 將特斯拉的目標股價從每股 160 美元上調至每股 325 美元，漲幅超過一倍，並維持中性評級。特斯拉 (TSLA-US) 週五震盪收高 0.37% 至每股 372.72 美元。

摩根大通警告稱，在 5G iPhone 推出前 iPhone 11 銷售大幅放緩，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.31% 至每股 112.00 美元。

甲骨文 (ORCL-US) 跟隨大盤下滑 0.58%。該公司受益於疫情在家辦公的趨勢，商用雲端需求暢旺，其財報營收有所回升。

經濟數據

美國 8 月 CPI 年增率報 1.3%，預期 1.2%，前值 1.0%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 1.7%，預期 1.6%，前值 1.6%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.6%

(圖：Zerohedge)

華爾街分析

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「市場仍難以找到平衡點。與近幾個月相比，這個市場更類似於 3 月和 4 月情緒性波動。」

Mark Hackett 表示：「我們或將繼續處於一段動盪時期，因為多頭和空頭在聯準會 (Fed) 強勁的流動性、改善的經濟背景、大選和疫情的不確定性，以及高估值間進行角力。」

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 說：「市場大約每個月都會經歷一次投資者為了價值股而放棄成長股的情況。」

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「我們在三天內將那指挫跌 10% 或 11%，但這並不意味著緊張情緒已結束，這就是我們目前的處境。」

Ghriskey Tim Ghriskey 說：「雖然成長股並不便宜，但很多這樣的企業在流感大流行期間表現良好，所以如果有資金回到成長股，我不會感到驚訝。」