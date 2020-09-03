英、美新一輪貿易協商9月8日展開 11月大選前啟動全方面談話

脫歐過渡期結束只剩不到半年，英國國際貿易部部長 Greg Hands 週四 (3 日) 表示，下週二 (8 日) 將針對貿易協議，與美國展開新一輪協商，且大選前將與美國政治體系進行全方位談話。

自今年 1 月 31 日正式脫離歐盟後，英國隨即進入將近 1 年的脫歐過渡期，在這段期間，英國力求和主要國家建立全新貿易協議，就未來的經貿關係進行協商，而目前英國正加快腳步與美國達成貿易協議。

Hands 週四 (3 日) 向英國國會表示，與美國的下一輪貿易協商將在 9 月 8 日展開。不過，他認為 11 月的美國大選以及新政府接管談判的可能性，仍為協議前景蒙上一層陰影。

Hands 說：「以美國來說，顯然地... 我們將與美國政治體系進行全方面的交談，我們必須確保參議員、國會成員以及兩大政黨領袖接受未來的英美自由貿易協定。」

目前，英國在簽署脫歐後貿易協議的前五大目標分別為美國、日本、澳洲、紐西蘭以及歐盟。

英國貿易大臣 Liz Truss 上週與日本外務大臣茂木敏充進行電話會談，雙方一致表態，希望最快能夠在 9 月簽署雙邊自由貿易協定，趕在明年 1 月正式上路。

國際貿易部表示，與日本的貿易協定預計未來幾週內敲定，此外，與澳洲的下一輪貿易協商將於 9 月 21 日展開。