英日戮力月底前敲定雙邊貿易協議大綱 英豬繼續挺進日本市場

英日高階官員週五表示，兩國已在大多數地區達成英國脫歐後的雙邊貿易實質性協議，將努力在本月底完成初步協議。

正在倫敦參與會談的日本外交大臣茂木敏充受訪時表示，「我們同意加快談判進程，以期在 8 月底前達成大綱協議。」

英國貿易部長 Liz Truss 表示，自 6 月開始的談判一直很正面且富有成果。

「我們已就協議的主要內容達成共識，包括在數位、數據、金融服務等領域雄心壯志的規定，這些規定超越了歐盟與日本間的協議。」

英國 1 月正式離開歐盟，過渡期不變動協議將於 12 月 31 日到期，因此英國積極尋求在 2019 歐盟 - 日本協議上再達成英日協議。日本是英國工業的主要投資國，尤其是消費電子產品和汽車製造業。

根據英國數據，2019 年雙邊貿易總額為 316 億英鎊 (410 億美元)，長期而言，英國希望將此數據提高 150 億英鎊。

英豬繼續挺進日本

《金融時報》週五稍早曾報導，英國一直爭取改善該協議的農業條件。

《金融時報》記者 George Parker 在推特上引述 Truss 的貼文指出，「英日貿易談判接近達成協議，但 Truss 表示，英國將堅持引進農業產品，是豬肉市場嗎？」

英國正在談判多個雙邊貿易協議，優先與歐盟、美國、澳洲、紐西蘭以及日本開啟談判。