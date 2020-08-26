日經：日、英最快下月簽署FTA 盼明年1月正式上路

脫歐過渡期大限在即，《日經亞洲評論》週三 (26 日) 報導，日本和英國最快 9 月簽署一項自由貿易協定 (FTA)，雙方一致表態，希望能夠趕在明年 1 月正式上路。

日本外務大臣茂木敏充和英國貿易大臣特拉斯 (Liz Truss) 週三 (26 日) 透過電話談話，就協定的大部分內容達成共識，且雙方都希望最快下月簽署協定，目標明年 1 月生效。

EPA 的關稅優惠協定將在今年 12 月到期，在日英未達成貿易協定的情況下，明年雙方都將面臨高額關稅，作為英國工業的主要投資國，這對日本出口商來說恐怕不是件好消息。

海關數據顯示，2019 年，日本向英國出口超過 141 億美元的商品，並自英國進口約 83 億美元商品，新貿易協定將對日本特別有利，可幫助減少關稅成本。

根據協議，在關稅稅率逐步調降後，2026 年英國將全面消除日本進口汽車關稅，遵循日歐經濟夥伴關係協定 (EPA)，對日本出口商來說為一大利好。

英國關稅部分，英國進口藍紋乳酪關稅將獲得保障，與 EPA 關稅水平一致，即最高 29.8%。此外，雙方還將建立一套系統，先向進口乳酪課徵較高關稅，隨後以退款方式將金額退還給乳酪供應商。

實際運作方式如下，若年底的乳酪進口總額低於協議規定水平，乳酪進口商得以獲得退款，屆時將使日歐間的關稅稅率達到 24.2％。