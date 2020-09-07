強生推高英國無協議脫歐風險 英鎊兌美元急挫

英國首相辦公室指出，強生 (Boris Johnson) 將向歐盟表示，英國已決定將達成貿易協議的最後期限定在 10 月 15 日，他寧願放棄談成協議，也不會在核心原則議題上讓步。

強生的說法讓無協議脫歐機率大增，英鎊兌美元應聲下挫，並於當地時間週一 (7 日) 上午進一步下挫， 英鎊兌美元貶值 0.7%，至 1.3188。

英鎊兌美元走勢 (圖表取自 investing.com)

英國在 1 月 31 日脫離歐盟，依過渡期協議，雙方尋求在今年 12 月 31 日前訂立自由貿易協議。但談判進度進展緩慢，英國堅持實施國家援助及在捕魚領域上擁有完全自治權，對北愛爾蘭的剩餘議題也未能解決。談判陷入僵局，最新一輪談判將於週二舉行。

與此同時，知情人士說，英國預計週三公布《內部市場法案 (The Internal Market Bill)》，藉以減輕英國脫歐協議對包括國家援助、北愛爾蘭海關在內，相關問題的影響。

法案聚焦於聯合王國內部 4 個構成國內部的貿易順暢，例如，避免英國脫歐後北愛爾蘭與主體之間的關稅問題。

儘管官員們說，這一法律草案僅打算在萬一談判失敗的情況下，作為後備選擇，但這仍有進一步破壞與歐盟談判的風險。

而強生更展現強硬態度，他的辦公室在一封電子郵件聲明中說， 週一他將宣布，英國準備在沒有達成協議的情況下結束過渡期，他還將把這種情況描述為「好的結果」。