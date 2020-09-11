美國專家：美中科技戰中 美方的最大劣勢是不願花錢

有網路安全和科技專家認為，在美中的科技戰中，美國不願意花錢是其最大的劣勢。

近期以來華盛頓加大了對中國科技公司的壓力，不僅宣布對華為進一步限制，更針對 TikTok 與微信祭出禁令，並考慮對中芯國際及其他中國企業進一步施加出口限制或制裁。

華盛頓戰略與國際研究中心 (CSIS) 資深副總裁兼科技政策計畫主管 James Andrew Lewis 週四 (10 日) 強調，在這場美中科技戰中，美國最大的劣勢在於不願意花錢。

曾在美國國務院和商務部工作過的 Lewis 表示，半導體投資的金額上，中國與美國投入的比例可能是 1000:1，這讓美國毫無勝算。儘管美國兩黨都支持增加激勵政策，以提高美國在半導體製造的領先地位，但「到目前為止，這還沒有轉化為金錢。」

無論是美中科技戰，以及雙方在人工智慧和量子計算等領域爭奪主導地位，半導體都是重要的組成部分。

中芯國際是中國本土半導體產業主要參與者之一，與其他半導體參與者一樣，他們的許多資金來自政府。據媒體報導，中國「國家大基金」在 2014 年為晶片項目投入人民幣 1390 億元，到 2019 年，又增加了人民幣 2040 億元。與此同時，私人投資的興趣也在上升。

Lewis 表示，在高階晶片上，中國仍然需要至少十年的時間才能趕上美國，因為這需要高精度和科學技能。

Lewis 認為，中國的優勢包括—願意花錢、對科技的大力投資、非常堅定的政府，但同樣也有劣勢。中國經由美國經驗，了解科技實力的重要性，因此美中在科技、經濟力等方面的衝突，可能還只是開始而已。