運費上升+貨艙供應不足 南韓出口表現恐繼續承壓

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，全球貿易需求大減，海運公司被迫消減貨運班次，在供應減少的情況下，南韓貨運商正飽受高額運費和貨櫃貨艙短缺的困境。

報導指出，作為全球貿易景氣指標的「上海出口貨櫃運價指數」在上週五 (4 日) 達到 1320.8，較 4 月份的年度低點 818.6 上漲了 61.4%。

在過去的三個月中，中國至美國的運價上漲了一倍以上，中國至美國東岸之間航線的運費為每 FEU(40 呎標準貨櫃)4,538 美元，創下 2009 年以來的新高，而運往美國西岸的人的運費也達到了每 FEU3,758 美元。

產業高管表示，由於疫情導致全球貿易需求暴跌，主要海運公司削減了貨運班次，目前也尚未將班次恢復到疫情之前的水平。而在中國疫情減緩，貨櫃航運需求回升的情況下，航運公司向中國分配更多航運班次，使得南韓出口商面臨貨櫃供應不足的情況。

在今年 7 月份，中國的貨櫃裝卸量達到了 103.7 萬 TEU(20 呎標準貨櫃)，較去年同期成長了 3%。

一位南韓出口商高管表示，貨櫃船艙的短缺，很可能將導致海外工廠的出口和生產延遲，除非運費正常化並且有足夠的貨櫃船艙可供南韓出口商使用，否則南韓的出口表現恐將持續遭受壓力。

據南韓智庫韓國發展研究所 (KDI) 先前的數據顯示，受惠於政府的緊急現金援助，南韓當地的消費量略有回升，但由於新冠肺炎疫情大流行繼續拉低需求，出口仍然低迷。