疫情衝擊美國經濟 美企業破產數創下10年來新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來嚴重衝擊，根據標普智匯 (S&P Global Market Intelligence) 的報告顯示，今年美國企業破產數量大增，創下 10 年來的新高，顯現出疫情大流行和相關防疫限制對美國經濟造成的嚴重損害。

報告中指出，截至今年 9 月 7 日為止，宣布破產的美國企業總數為 470 家，是自 2010 年同期以來的新高。專家們認為，破產企業的增加，主要是受到於疫情的影響，以及政府下令封鎖，導致許多公司被迫暫停數月，公司因此面臨困境。

美國企業破產總數創下 10 年來新高 (圖片：marketwatch)

在申請破產的美企中，大部分集中在零售、能源和製造業，較大規模的破產案例包含百貨公司 J.C. Penney 和油氣探勘公司 Chesapeake Energy。標普智匯分析師表示，在疫情爆發之前，這些產業中的許多業務就已經面臨巨大壓力。

近期以來，由於電子商務的興起，就已經使零售業備受壓力，而疫情期間的防疫封鎖和實體店面的關閉，美國人消費習慣發生變化，對零售業來說更是雪上加霜。專家也預期，近期恐將有更多的美國零售商申請破產。

疫情病例數的激增以及相關業務的關閉，使市場對快速復甦希望破滅，也迫使企業改變戰略和人力編制，或者改變原先的計劃。牛津經濟研究所 (Oxford Economics) 經濟學家 Gregory Daco 表示，市場需求再度惡化的風險正在上升。

美國商界遊說團體商業圓桌會議 (Business Roundtable) 的報告顯示，有超過四分之一的美國企業執行長 (CEO) 預期，一直要到 2021 年之後，企業才可能從疫情的衝擊中恢復過來。其餘的 CEO 則表示，預期自家企業能在 2021 年底實現復甦。