防傳染擴散 南韓政府敦促企業讓員工居家辦公

由於南韓周四 (27 日) 新冠肺炎單日確診病例創下 3 月疫情爆發以來最高紀錄，南韓政府今日敦促企業應讓員工在家工作以避免群聚感染，並警告，客服中心與物流倉庫等人口稠密工作場域的群聚感染風險正在上升。

據南韓中央防疫對策本部 (KCDC) 週四通報，南韓新增 441 名染疫者，破 3 月以來最高單日確診案例，官方表示，近期單日確診飆升有 8 成來自首爾市區，其中多與教會以及醫師協會罷工的群聚感染所致，並告誡人口稠密的工作場合將恐將爆發新一波感染。

對此，南韓保健福祉部部長朴凌厚表示 :「那些具有感染風險的工作場域如物流倉庫與客服中心等，都需要進行徹底的感染因子檢查。」「另外，企業應透過彈性工時、居家辦公與交叉班表以減少工作場合傳染發生。」

KCDC 表示，新確診案例使目前南韓新冠肺炎累積案例上升至 1.87 萬人，其中有 313 人死亡，累積案例中更有 933 案與教會群聚感染有關。而罷工群聚傳染傳言方面，南韓衛生部官員尹泰鎬在簡報中表示，目前已向當地政府通報一份至少 5.1 萬人的追蹤名單，將會持續追蹤潛在病例。

鑒於疫情再次升溫，南韓衛生當局正考慮將社交距離提升到最高級別，如敦促學校和企業暫時關閉，倘若疫情爆發使防疫政策實施，恐損害正逐步復甦的韓國經濟。