南韓8月就業人口減少27.4萬人 失業率升至3.1%

南韓統計廳 9 日指出，受疫情衝擊，南韓 8 月就業人口為 2708.5 萬人，較去年同期減少 27.4 萬人，失業率上升 0.1 個百分比，至 3.1%。

這是南韓自 3 月以來，連續第 6 個月報就業人數減少，是南韓自 2009 年 1 月至 8 月，連續 8 個月就業減少之後，出現最長的下降周期。

數據顯示，5 到 29 歲之間的年輕人的失業率，在 8 月份達到 7.7%，較去年同期上升 0.5 個百分點。

統計廳表示，8 月的就業形勢與 7 月相當，主要都受疫情長期化和梅雨季的影響。

南韓在 8 月 16 日強化了防疫措施規定，但調查與 9-15 日進行，因此防疫趨嚴並未計入統計之中。財政部副部長 Kim Yong-beom 表示，在防疫措施調整後，預計就業情況還會惡化。

以產業別來看，批發零售業就業人口減少 17.6 萬人，住宿餐飲業減少 16.9 萬人，教育服務業減少 8.9 萬人，製造業減少 5 萬人，農林漁業減少 3000 人。

相反地，衛生及社會福利服務業增加 16 萬人，運輸倉儲業增加 5.6 萬人，公共行政、國防、社會保障行政業增加 5.5 萬人。

分年齡段看，60 歲以上就業人口增加 38.4 萬人，30-39 歲年齡段減少 23 萬，40-49 歲減少 18.2 萬，20-29 歲減少 13.9 萬，50-59 歲減少 7.4 萬，15-29 歲青年就業人口減少 17.2 萬。

南韓財政部長 Hong Nam-ki 表示，政府本週將增加第 4 筆預算，為失去工作的公民及遭受收入損失的小企業提供救濟金。