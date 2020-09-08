〈房產〉無畏疫情衝擊需求 台北商辦租金逆勢上漲 漲幅居亞太區之冠

國際商仲業者高力國際針對新冠肺炎對亞太 A 級辦公市場的影響進行調查，追蹤 19 個城市的結果，發現第二季 A 級辦公室租賃需求較第一季大幅衰退逾 5 成，較去年同期也減少逾 7 成，不過，台北市因疫情控制得當，第二季租金季漲幅、年漲幅，雙雙成為亞太區之最。

根據高力國際發布 2020 年上半年亞太地區 A 級辦公市場回顧和五年展望，今年第二季追蹤亞太區 19 個主要國際城市，辦公室新增租賃需求仍較上季萎縮，實際去化面積為 14.52 萬坪，較第一季去化面積 32.97 萬坪，大幅萎縮 56%，對比去年第二季去化面積 49.61 萬坪，年減幅高達 71%。

展望下半年，高力國際認為中國一線城市、印度、東京等地方，需求將明顯復甦；但上海及香港等處有較高跨國企業占比的城市，租賃需求仍偏弱。反觀台灣，高力國際董事總經理劉學龍認為，國內疫情控制得宜，儘管短期內企業以縮編來應對疫情干擾，但在整體辦公室供需未大幅變動，且企業重新布局台灣的策略下，下半年租賃需求仍穩。

至於亞太區第二季的租金表現，整體平均較上季下跌 2.5%，有 15 個城市呈下跌趨勢，4 個城市逆勢走揚。而單季租金跌幅逾 5% 的城市包括香港、深圳、馬尼拉以及雪梨中央商務區；但台北、印度德里及首爾平均租金則不畏疫情，租金較上季走揚，台北更是以 2% 的單季漲幅、3.8% 的年漲幅居亞太區之冠，劉學龍則指出，辦公室租約一般為期五年，台北受制於市場新增供給有限，續約已是當務之急，租金勢必調漲。展望下半年，高力國際預期，在肺炎疫情未解以及許多城市有大量供給的衝擊下，至今年年底亞太區整體租金跌幅可能會達到 5%，而台北則將逆勢上漲 2.3%。

至於空置率部分，因為受到不同程度的經濟封鎖，企業租賃需求凍結甚至於縮編的負面影響，第二季末亞太區辦公室整體空置率約 11.4%，較第一季微幅增加 1.1 個百分點。展望下半年，由於疫情捲土復發的疑慮仍在，國際差旅仍未大幅放寬，勢必影響跨國企業租賃決策，高力國際認為年底空置率將持續上升至 13.2%。更長遠來看，由於上海、深圳等主要城市在 2021-2022 年將有大幅新增供給釋出，恐使得 2022 年亞太區整體空置率最高可能會上升至 14.5%。

整體來看，劉學龍表示，台灣辦公室市場相對波動較小，雖然有企業以縮編來短期因應疫情，以及跨國租賃決策暫緩，所幸衝擊不大，空置率仍處於低點。疫情對於不同產業影響層面不一，今年上半年科技媒體電信業、金融服務及專業顧問服務仍為租賃擴張主要需求。過去幾年的租金漲勢與新推案稀缺，帶動開發商積極搶進興建辦公室，2020-2022 年間已知的新增大樓也都順利預租，高力國際預期空置率在 2022 年前仍能穩定下降，租金漲勢亦將持續。