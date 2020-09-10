別急著逢低買進！分析師稱：股市尚未觸底、波動持續至大選

美股近期跌勢不斷，許多投資人見機逢低買入，然而多家分析師認為股市尚未觸底，投資人密切關注總統大選和經濟復甦步調的同時，市場仍會持續波動一段時間。

科技股週三 (9 日) 開局強勁，帶動四大指數回彈，前三日下跌 10% 陷入修正的那斯達克綜合指數也在週三反彈 2.7%，寫下 4 月 29 日以來最大單日漲幅。標普 500 指數上漲 2%，道指上漲 1.6%，小企業股羅素 2000 指數也上漲 1.6%。

投行傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Steve DeSanctis 認為，大選的不確定性籠罩市場，人們更擔心 11 月 3 日的選舉結果是否引起另一波爭議，新一輪財政刺激計畫也仍陷僵局。

DeSanctis 說：「除非這些變數都明朗化了，否則股市很難出現像 7、8 月那樣的大幅漲勢。」

Miller Tabak 首席市場分析師 Matt Maley 指出，股市可能需要另一輪崩盤，才能出現強勁反彈。他說：「這種漲勢會讓市場相信，最糟糕的時刻已經過去了，但如果股市再度下探至更低點，可能會讓人們失去信心。」

Maley 補充：「市場有機會再出現第二次觸底，不過跌幅可能不會大於上次的 35%，因為這次 Fed 會努力防止股市暴跌。」

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 表示，投資人應繼續對市場抱持樂觀態度，因為交易員正努力尋找反彈跡象，他認為標普 500 指數將在 3427 至 3460 阻力位區間受到考驗。該區間是近期跌幅的一半，

Redler 說：「一般情況下，股市連三天下跌會出現一次反彈，但還得視這次情況是否不同。」

Charles Schwab 首席投資分析師 Liz Ann Sonders 預計，股市這種修正幅度會持續下去。她表示，投機行為可能會持續影響股市，包含散戶在期權市場的大量交易。

期權專家認為，期權交易行為可能會在一向較為平靜的 8 月份引發上行趨勢，因為看漲賣方必須購入股票。

Sonders 稱，從股市低點中的復甦力道，也可能受到新型散戶投資人的影響，這些新型散戶在３月份的拋售中出現，幫助推高股價，年齡層偏向年輕化，因此有勇氣大膽投資，目前股市波動率還不足以動搖這些散戶的樂觀情緒。