「牛角」母公司Colowide宣布 大戶屋控股TOB案成立

日本知名燒肉連鎖「牛角」的母公司 Colowide(7616-JP) 週三 (9 日) 宣布，該公司針對大戶屋控股 (2705-JP) 所發動的股票公開收購 (take-over bid，TOB) 已正式成立。日本外食產業有上百家的上市企業，其中小規模的公司居多、經營效率不彰，未來很可能出現進一步整合。

Colowide 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Colowide 是日本外食產業的大型上市企業，旗下擁有「牛角」、「溫野菜」等數十個餐飲及 KTV 品牌。

該公司於 2020 年 7 月 9 日時宣布，要向同業的大戶屋控股實施 TOB，股票收購價格是每股 3081 日圓，較消息公布前的股價溢價 46%。

TOB 展開的 7 月 10 日當天，大戶屋控股的股價雖一度上揚至每股 3115 日圓，但是之後就處於 TOB 價格以下行情。

在 TOB 截止日期的 9 月 8 日為止，約有 200 萬股應賣，數量超過下限的約 151 萬股，持股比率也從原本的 19% 增加至 47%。Colowide 計畫要將大戶屋控股納為子公司。

大戶屋控股雖然明確反對這次 TOB 案，但是這回日本外食業界史上首宗的敵意 TOB 提案，仍在最後宣告成立。Colowide 將於近期內要求大戶屋控股召開臨時股東大會，預估會在董事的人事案進行協商，其中包含多名現職的經營高層將留在原位。

而在屆時，大戶屋控股方面會如何因應也受到矚目，該公司股票預估今後仍將維持上市。