下半年經濟預測？黑石副總裁：美中關係解凍、疫苗是關鍵

華爾街傳奇人物、黑石集團副董事長 Byron Wien 週二 (8 日) 表示，美國與中國若打破僵局，將有望推動市場；他警告投資人，目前經濟仍處於脆弱狀態，復甦速度將取決於疫苗進度。

Byron Wien 縱橫華爾街幾十年，他每年發表的年度十大「驚喜預測」，更是投資人必讀指南。

回顧今年 1 月，Wien 看空電動車市場、看漲美國經濟，並預測美股會持續加劇動盪、重挫股市，如今 Wien 稍微調整接下來幾個月的走勢前瞻。

MarketWatch 報導，Wien 在週末接受採訪說：「全球密切關注中國與西方國家是否能更和平共處，美中之間的敵意並不利於市場，因此美中雙方若能達成某種共識，就能幫助金融市場恢復運作。」

他補充：「不過若川普當選，這一願景恐怕無法達成；拜登勝選或許還有可能，但也說不準。」

Wien 認為，美中若打破僵局，可望推動市場發展，但目前看來，這一目標難以執行。「市場對此有很多猜測，這可能並不健康。」

他強調目前市場很脆弱，他擔憂美國經濟復甦的速度會比多數投資人預期的要慢。

人們多認為經濟的表現不如金融市場強勁，但 Wien 認為，事實上經濟並沒有與股市脫節，是因為散戶追捧受惠於疫情的網路科技股，將股市推向新高，這些股票因為遠端需求大增而飛漲。

他也將今日股市走勢和網路泡沫比較，Wien 認為，目前股市估值雖然過高，但不如 1999 年網路泡沫時期那樣離譜，「因此市場是脆弱的，但我不認為會因此出現熊市」。

Wien 強調經濟復甦速度取決於有效的新冠疫苗，市場目前預估疫苗最快可能年底問世。他認為疫苗的普及率至少要等到明年年底才有望實現，

「目前經濟充其量只能恢復四分之一或三分之一，要完全恢復正常可能需要要等到 2022 年。」

不過他指出，市場有很大一部分產業價值被低估，像是航空、餐飲和旅館等服務業雖然表現不佳，但投資人若有耐心，就能忍受其風險，將其列入投資組合中。