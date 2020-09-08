日經：蘋果擬9月中生產5G iPhone 最快9月底實現逐步量產

受疫情干擾，蘋果 (AAPL-US) 最新 5G iPhone 多次傳出延遲上市消息，但據《日經亞洲評論》報導，蘋果打算 9 月中啟動生產作業，將延遲時間自數月縮短至數週，最快 9 月底至 10 月初實現逐步量產。

知情人士表示，5G iPhone 產能有限，預計蘋果 9 月中啟動生產作業，並在 9 月底至 10 月初間實現逐步量產，儘管量產和推出時程依舊落後於往年，相較於數月前的狀況已有很大改善。

先前報導指出，蘋果今年將推出 4 款 5G iPhone，螢幕尺寸分別為 5.4 英吋、6.1 英吋和 6.7 英吋，全數採用 OLED 螢幕。據《日經》報導，生產作業至少從一種型號開始，其中又以 6.1 英吋 iPhone 生產比重最高，約佔總訂單的 40%。

既使 4 款 iPhone 生產時間不同，上述報導指出，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 及緯創 (3231-TW) 皆在內等蘋果供應鏈已加緊腳步備貨，一位供應鏈高層表示，產線在經過認證後，將進入大規模生產模式，預計將在 10 月初左右進行。

知情人士稱，與過去幾年採取每週逐步提高產能的生產模式不同，最新 5G iPhone 的每週產量將更加一致，這有助於供應商穩固產線人力，避免勞動力短缺和成本飆升。

既使量產進度有望改善，知情人士認為，蘋果依舊難以實現今年的生產目標。

外媒先前報導，蘋果已向供應商預訂至少 8000 萬支 5G iPhone 零件，但有知情人士稱，今年蘋果實際產量可能落在 7300 萬至 7400 萬間，剩餘將延後至 2021 年初 。

此外，針對外界謠傳將在明年春季推出新一代 iPhone SE，知情人士表示，蘋果目前並無推出計劃。

GF Securities 分析師 Jeff Pu 表示，蘋果押注 5G iPhone 有助於推動銷售增長，他認為，儘管今年疫情當頭，蘋果仍保留來自供應鏈的穩健訂單，我們認為最終生產不會受到太大干擾，目前來看，這種延遲是可​控的。」

GF Securities 認為蘋果的 iPhone 銷量將重回增長，尤其是今年年底前推出的所有 5G iPhone 型號，將有助於蘋果推動整體銷量，預計今年將達 1.9 億支，並在 2021 年達到 2.15 億支。