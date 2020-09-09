【群益投顧】美中科技戰紛擾不斷，政策概念和低價轉機股續夯

一、盤勢分析

美國總統川普再度提及美中經濟脫鉤，加上特斯拉暴跌 21%，科技股引爆賣壓， 費半指數大跌 4.71%， 連帶台股開低一度下殺 180 點，但盤中成交量沒有再放大，台股賣壓有限呈現抗跌。去美化受惠股世芯 - KY(3661)公布 8 月營收創歷史次高， 單月每股賺 1.4 元， 仍難敵短期不確定性賣壓。而中國半導體進程被牽制住，受惠股聯電 (2303)、世界先進(5347)、旺宏(2337)、華邦電(2344) 盤中獲得買盤青睞， 開低走高， 助攻加權指數收下影線，守 12600 整數關卡， 櫃買指數則穩住月線，但盤面依舊籠罩美中科技戰陰影，加權指數依舊在月、季線之間弱勢整理。

二、盤勢預估

近期個股和大盤表現分歧，加權指數因為缺乏權值股推動，跌破月線過了好幾天還站不回去，但新台幣續強下，資金持續在各題材之間遊走，例如政策概念相關節能和生技，或是面板、航運等低價轉機股。中小型股大致維繫住人氣，但大家因為美中科技戰的緣故， 刻意地避開電子股，目前這樣的現象還沒有看到盡頭，電子權值股也壓抑到指數表現空間，蘋果公司 9 月 15 日將公布下一代新機， 如果到時還不能帶動電子股表現，指數在月線下方整理太久， 恐怕對後市不是很樂觀。

規避美中科技戰風險，資金再聚焦政策概念股， 世紀鋼 (9958) 7 月每股賺 0.49 元、獲利年增 9.7 倍， 挾業績利多題材漲逾半根停板， 激勵合作對象樺晟(3202) 攻上漲停， 上緯投控 (3708) 、永冠 - KY(1598)、中興電(1513) 等離岸風電族群逆勢上揚。而原本爆量後呈現回檔的太陽能股，也因為行政院承諾加碼太陽能光電政策利多新聞發酵， 茂迪 (6244) 、元晶(6443)、安集(6477)、聯合再生(3576) 等早盤雖一度殺低， 但政策紅利助逆轉頹勢，長期仍留意電廠標案相關題材。

另一個資金簇擁的政策概念就看生技族群，中化生 (1762) 一度攻上 70 元整數關卡，再創波段新高，受惠大客戶魚油相關藥品官司勝訴，已規劃擴建魚油原料產線， 因應後續潛在訂單。生華科 (6492) 開發新冠治療藥物備受期待， 股價攻抵 279 元新高價，但現金增資募集將完成，須留意追高風險。至於國光生 (4142) 傳出新冠疫苗最快明年 1 月問世的利多後，昨天融資大增 14305 張，短線先拉回降溫，受惠流感疫苗供給吃緊， 整理後可望再攻。

塑化、航運等傳產低價轉機題材還是續旺， 台達化 (1309) 受惠 ABS 利差擴大，7 月每股大賺 0.64 元，股價最高來到 31.45 元， 母公司台聚 (1304) 獲投信大買， 攻上兩年半新高。航運股方面， 長榮(2603)、陽明(2609) 受惠歐美運價上漲及獲利好轉，擴散效應連帶影響到經營櫃場作業的中櫃(2613)， 展開落後補漲行情。

三、強勢股

電子：

燿華 (2367) 、友達 (2409) 、台燿 (6274)、順德 (2351)、元晶 (6443)。

非電子：

健亞 (4130)、樺晟 (3202)、世紀鋼 (9958)、生華科 (6492)、台達化 (1309)。

本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據__