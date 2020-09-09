外資大舉加碼三檔ETF避險 反手調節金融、大型權值股

台股今 (9) 日受美股拖累，加權指數終場下跌 54 點，收在 12608 點，成交值 2078.64 億元，三大法人賣超台股 129.46 億元，其中，外資大買元大台灣 50 反 1、富邦臺灣加權反 1 及國泰臺灣加權反 1 等三檔 ETF 避險，加碼記憶體、航運族群，調節兆豐金、永豐金等金融指標股，以及大型權值股台積電、友達等。

三大法人今日同步站在賣方，外資賣超 98.06 億元、投信同步賣超 1.96 億元、自營商賣超 29.38 億元，總計賣超 129.46 億元；期貨方面，外資減碼多單 1610 口，多單未平倉口數為 28923 口。

由於指數持續在高檔震盪，外資大買 ETF 避險，買超元大台灣 50 反 1 24 萬張，位居買超之冠，近 2 日買超近 47 萬張，並加碼富邦臺灣加權反 1 與國泰臺灣加權反 1，總計約 5.5 萬張；其他則鎖定記憶體與航運族群，包括華航、長榮、華邦電、旺宏等，外資買超張數皆超過 5000 張。

外資賣超方面，持續調節富邦 VIX 約 1.6 萬張，其餘包括新光金、台積電、友達、開發金均賣超逾萬張；華新、英業達、永豐金、兆豐金、第一金等也有逾 6000 張。

投信則同步買超元大台灣 50 反 1 共 6116 張，並加碼面板雙虎，其中友達 1.9 萬張、群創 8536 張，其他買超標的包括聯電、東和鋼鐵、台聚、中鴻、國產、榮成等；超賣標的分別為緯創、晶電、瑞儀、瀚宇博、欣興、廣達、聯詠等。

自營商買超前五名，分別為群創、友達、聯電、大成鋼、燿華；賣超前五名，包括國產、榮成、新光金、台玻及友訊。