長期多頭：美股可能下修10-15% 但不是壞事

即使是美股的長期大多頭，也毫不懷疑大型成長股將出現進一步修正，特別是科技股。

長期多頭 Ed Yardeni 近日預測，美股還會繼續下挫 10-15%，但這並不是壞事。

他表示，自 3 月 23 日以來，市場已經發生巨大的變化，那斯達克指數累計反彈了 70%。儘管融漲的情況不像 1999 年網路泡沫那麼大，當時漲幅超過 200%，但接下來市場稍做休息，仍然是健康的發展。

上週四及週五，那斯達克指數自高點下挫逾 6%，標普 500 指數也寫下 6 月以來最大的單週跌幅。

Yardeni 表示，目前美股令人吃驚的是，5 支股票就占了標普 500 指數市值的 25%，不過這種情況已有修正，它們也在本波跌勢中跌幅居前。

今年 7 月中旬 Yardeni 警告，由估值來看，美股正接近泡沫水準，因此可能出現崩跌。如今，他相信，市場很可能出現 10-15% 的下挫，但震盪預計僅有幾天，而不至於造成幾週到數個月的波動。

儘管他認為科技股的基本面依然堅挺，但他預計，出於經濟的改善及疫苗可能在幾個月內面世，將使得周期性股票更具吸引力。

他表示，修正之後漲勢可能會擴大到人們所稱的價值股，包括金融股，但這並不代表科技股的漲勢不會捲土重來。

他的基本預測是，標普 500 指數年底收在 3500 點，相當於較目前水準再漲 2%。他相信，明年標普 500 指數有望升至 3800 點，甚至走得更高。