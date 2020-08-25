長期多頭分析師 : 零售成長強勁 企業營收有望Q3出現反彈

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 周二 (25 日) 接受 CNBC 訪談時表示，從零售與房屋銷售表現發現近期復甦力道強勁，新冠肺炎疫情對企業衝擊已經過去，市場很快會看到企業營收出現反彈。

Ed Yardeni 週二於 CNBC 訪談中提到:「近期零售商品銷售與成屋銷售出現強勢成長，我們推測美股營收與獲利的低谷已過去，第三季企業營收即將出現反彈。」

其中零售業如沃爾瑪 (WMT-US)、Target Corporation(TGT-US)、Lowe's(LOW-US)、家得寶 (HD-US) 也都繳出亮眼的銷售成長，超出華爾街分析師的預期。

此外，花旗也在本周報告中指出，美國推出的一系列刺激措施成功的抵抗新冠肺炎帶來的衰退風險，報告中也補充道，疫情影響下限制了大眾的活動，但消費者消費仍持續復甦，主因於消費習慣的移轉或遞延，如消費者由一般實體零售轉變為線上購物，而這樣的現象使復甦非常強勁，甚至損害上游供應鏈供貨與存貨狀況。

對此，花旗分析師於報告中表示:「消費因疫情爆發出現了遞延與壓抑，儘管這樣拉升近期強勁的需求，但供給方面因疫情等顧慮，使產能、零售存貨在第三季仍會出現下滑現象，我們認為這樣的狀況恐影響美國 GDP 今年的成長，但在未來強勁需求將成為工業與貿易活動復甦的最大動能。」