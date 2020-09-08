傳將與特斯拉合作？ 福斯執行長證實有會面 未談及合作事宜

外媒報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 與福斯執行長迪斯 (Herbert Diess) 上週在德國進行會面，是否商討合作引發外界討論，周一 (7 日) 迪斯於 LinkedIn 發文澄清，的確與馬斯克會面，但雙方並沒有討論合作計畫。

根據《Electrek》上週報導，馬斯克於德國處理特斯拉 (TSLA-US) 事務後，隨後前往福斯專用的布倫瑞克機場 (Braunschweig Airport) ，與福斯執行長迪斯會面。

隨後福斯官方也證實了這個消息，但並未說明會面原因，引起外界揣測，兩大公司執行長是否有合作的可能；對此，迪斯周一公布一段馬斯克試駕福斯 ID.3 的影片，並澄清兩人僅是進行一小段試駕，沒有討論任何合作計畫。

之前市場便傳，特斯拉與福斯兩品牌有合作的可能，且據悉，馬斯克也有這樣的計畫，迪斯也正極力促使。

相對其他汽車大廠，福斯集團高層一直未對特斯拉在電動車市場上的地位表達看法，福斯旗下奧迪 (Audi) 執行長杜斯曼 (Markus Duesmann) 曾表示，特斯拉在電動車市場上「領先兩年」，福斯集團內部更對此建立「追上特斯拉」的計劃，以致力縮短車內軟體的技術差距。