〈房產〉市場資金寬鬆購屋族出手意願提升 新店成雙北最熱門區域

國內疫情控制得宜，隨著房貸利率持續低檔與全球量化寬鬆資金行情，讓先前累積的遞延買盤出籠，房仲業者根據網站統計今年 1-6 月雙北市網路物件點閱的排行前十名熱門社區，熱門點閱第一名由新店區「美河市」拔得頭籌。

進一步觀察，新北市新店區的「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」、「達觀鎮」有 4 個社區入榜，台北市大安區及新北市板橋區各囊括 2 名，分別為大安區的「成功國宅」、「大安國宅」和板橋區的「新巨蛋」、「巨蛋」。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從十大熱門點閱社區排名中可以發現，雙北市入榜關鍵都在價格，新北市除了低房價吸引人，捷運優勢也是讓該社區受青睞的主因。

新店美河市社區。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據永慶房仲網統計，雙北市熱門點閱前五名的社區依序為「美河市」、「大直美堤花園」、「新巨蛋」、「成功國宅」與「大安國宅」，前五名社區可分為「捷運共構社區」及「國宅」兩類。

謝志傑分析，熱門點閱社區第一名「美河市」與第三名「新巨蛋」即為「捷運共構社區」，因到站即到家的優勢，吸引購屋族目光。其中，美河市近期因 IKEA 和京站進駐，生活機能大幅提升，在利多話題加持下，買氣自然水漲船高，平均成交單價每坪約 51.3 萬元，平均總價落在 2378 萬元。

而台北市入榜的社區皆是「國宅」，謝志傑指出，「大直美堤花園」、「成功國宅」與「大安國宅」位於台北市精華地段，生活環境、交通機能佳，再加上國宅價格較同區住宅產品相對實惠，自然吸引購屋民眾目光。點閱率第二名的「大直美堤花園」，該社區為水岸社區，居住環境優質，鄰近美麗華百貨商圈、內湖科技園區，就業及採買娛樂機能皆十分完善。相較周邊社區單價，大直美堤花園的房價顯得經濟實惠，也因此成為購屋族熱門關注的社區，住宅均價落在 53.4 萬元，平均成交總價約在 2478 萬元。

在熱門點閱前十名社區中，新店區即占了 4 席，謝志傑指出，新店區是新北市的第一環，機能和環境深受民眾青睞，近年更是話題不斷，磁吸不少來自中正、大安、文山的北市輕移民。包括：小碧潭捷運共構宅「美河市」周邊商場陸續進駐，如京站百貨、IKEA。而鄰近七張捷運站的「玉上園」，周邊生活機能發達，加上宏達電 (2498-TW) 總部就在附近，未來還有寶高智慧產業園區、裕隆城商場進駐，將帶來更多就業人口和商業機能，保值性與未來潛力都相當看好，吸引不少置產族關注。

另外，年初通車的捷運環狀線及預計明年完工的安坑輕軌，也為新店區帶來交通利多。「湯泉二期」、「達觀鎮」分別鄰近十四張站、安坑輕軌，在交通利多的帶動下，社區聯外交通便利性可望大幅提升。謝志傑指出，除了交通機能提升外，「湯泉二期」、「達觀鎮」兩者皆是主打低總價的產品，產品類別多元從套房到 4 房皆有，但今年上半年交易類型多以中小坪數為主，「湯泉二期」住宅均價落在 51.1 萬元，平均成交總價約在 914 萬元；「達觀鎮」住宅均價約每坪 18.4 萬元，成交總價落在 614 萬元。

謝志傑補充，熱門點閱社區排行中出現多個低總價的中古社區，主要因目前房市仍以自住需求為主，對於首購族而言，價格是購屋首要考量的因素，大坪數產品總價偏高，中小坪數、低總價、低單價的產品購屋負擔相對輕鬆，而吸引點閱。