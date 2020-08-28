〈房產〉企業競相投入重金開發 北市南港成為商辦明日之星

在頂級辦公供不應求情況下，南港未來商用不動產開發案將超越台北市中心，南港區沿著捷運板南沿線，預估至 2026 年，幾乎每年都有新增供給面積釋出，而複合式商辦大樓也將成為未來南港商用不動產開發的趨勢。據統計，推估未來 7 年內，北市新增辦公供給集中在南港，將有高達 21 萬坪面積釋出。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，南港隨著建商插旗、大型開發逐漸到位、企業總部進駐，商用不動產供需明顯增溫，各開發商在產品規劃上也都用盡心思，搶搭一波複合式風潮，包含辦公、商場、飯店等不同的產品定位組合，預計規劃興建複合式大樓就有台灣人壽 C3 地上權、國產南港廠都更案、南港調車場都更案、潤泰南港之心 BOT 案等，未來南港可能成為信義區外，另一個大型商場群聚的地區案。

政府及民間加速推動南港區大型建設，加上知名企業卡位進駐，使南港區域發展腳步越來越快。南港現在新商辦大樓租金單價區間約在 1500-1800 元，預估 3 年內空置率仍可維持低檔，但在 2022 年起新大樓陸續完工後，短時間可能會拉升空置率。

在頂級新辦公大樓目前供不應求狀況下，對於需求企業有其吸引力，或能維持一定的租金水準，但因需要一定時間去化，租金可能會呈現一段緩慢成長。

柯宏安表示，觀察台北近 2 年核發建照辦公類面積，逐年增加，今年上半年總核發辦公類面積達 9 萬餘坪，與去年同期相較成長 1 倍之多，顯現近期建商及壽險積極獵地蓋商辦的趨勢明顯。

未來 3-7 年後，陸續會有新辦公大樓完工，釋出面積又以南港占最大比例，可能會帶動一波企業辦公室換新的搬遷潮，從目前各規劃案內容來看，南港將會是頂級辦公、大型商場、飯店林立之地，未來發展可期。