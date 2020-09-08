新美齊上海隆記菜館原址推案熱銷 南港、天母接續開案

新美齊 (2442-TW) 在台北市中正區推出 10 億元總銷的「新美齊硯」精品小宅個案，可售戶數 56 戶，7 月開賣至今己售出 9 成，新美齊董事長林傳捷今 (8) 日指出，9 月底將在南港經貿園區推出新案，總銷約 12 億元，第四季也將在天母推出合建案，總銷 28.5 億元，其中新美齊占比約 56%。

新美齊的「新美齊硯」基地面積 135 坪，該案正對中山堂，擁有 4800 坪廣場，不過，整合過程中山堂從市定古蹟升格為國家級古蹟，因此，申請建照更麻煩，要通過文化部審議，一度因為中山堂看出去的視野景觀，被要求只能蓋到 10 樓，所幸最後順利解決，打造一棟地上 15 層、地下 3 層的新建案。

「新美齊硯」建案總戶數 85 戶，規劃 11-25 坪精品小宅，開價每坪 110-130 萬元，每戶 1500-3000 萬元的總價，「新美齊硯」由新美齊分回 56 戶，原在此地開設口碑極佳的「上海隆記菜館」地主分回 8 戶，不過，代銷商傳真行銷團隊則指出，己成交客戶中，有台商背景的單一客戶一次購入 4 戶。

林傳捷認為，受新冠肺炎疫情影響，的確有一些在海外求學、工作的台灣人選擇回到台灣，自然會產生居住需求，因此市場以自用需求比重較多。

新美齊市場推案計畫上，林傳捷指出，9 月底將在南港經貿園區推出新建案，總銷金額 12 億元，今年第四季也會在天母推出合建案，總銷 28.5 億元，新美齊占比約 56%。

新美齊 2021 年將著重在新北市推案，其中三重將推都更案，總銷 28 億元，板橋湳雅夜市旁則推出一個總銷高達 140 億元的新建案，該案與中石化 (1314-TW) 合組的新公司推案，其中新美齊占比約 60%，另外，明年還有兩個捷運共構案中原站、中和站案，兩案總銷約 10 餘億元。

新美齊原有兩大主要事業體，包括不動產建設開發（含物業管理以及京捷建設）、車用電子及屋頂行太陽能電廠相關事業，包括凱銳控股、凱銳光電、汽車經銷業的凱銳汽車及凱揚光電（蘇州）。