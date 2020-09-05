〈紐約匯市〉美就業數據放緩 美元創最大單週漲幅 歐元走軟  

美國 8 月非農就業數據雖優於預期，但較前值放緩，加上科技股短暫收復跌勢後集體跳水，驅使投資人轉向美元避險。美元週五 (4 日) 邁入 6 月以來最大單週漲幅。

歐洲央行 (ECB) 持續歐元升值感到不安，市場擔憂央行將介入歐元，使得投資人紛紛拋售，歐元持續走軟。

週五 (4 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.08%，來到 92.808。美元於早盤時段升至ㄧ週來高位，一度觸及 93.25。

市場對就業數據和華爾街的不安支撐美元上行，本週美元上漲 0.6%，是自 6 月以來最大單週漲幅。

美國勞工部週五 (4 日) 公布 8 月就業報告，8 月非農新增就業人數達 137 萬人，優於市場預期，但增幅較前值放緩，8 月失業率則大幅下滑至 8.4%，寫下 3 月以來新低。美國目前已恢復半數疫情期間損失的就業機會，可望進一步提振美元。

非農就業報告公佈後，美元小幅走高，攀升至一週高點，在美股週五觸及低點回彈後，美元指數回收部分漲幅，不過仍比週二聯準會公佈新通膨政策後，美元觸及的 91.74 低點高 1.1%。Fed 有意維持長期低利率，較不利於美元。

道明證券 (TD Securities) 外匯分析師 Mazen Issa 表示：「除非風險情緒意外出現重大轉變，否則美元漲勢將逐步減弱。」

路透社週五的調查顯示，由於聯準會通膨貨幣政策前景，美元跌勢將至少持續三個月。

本週開局美元下跌，使得歐元自 2018 年來首次突破關鍵 1.20 美元水平。不過在歐洲央行首席經濟學家萊恩 (Philip Lane) 發表對歐元的評論後，歐元漲幅迅速消失。

萊恩日前表示，歐元兌美元匯率「對貨幣政策至關重要」，暗示歐元升值太迅速和強勁，令央行感到擔憂。

Issa 表示，市場將聚焦在下週歐洲央行會議上，他解釋說：「如果央行的官方聲明中有提及歐元近期反彈，可能會對外匯市場產生重大影響。」

歐元兌美元最新報於 1.1838 美元，基本持平。

德國商業銀行分析師 Ulrich Leuchtmann 認為，美元已經止跌，歐洲央行對歐元的評論也有所幫助，但更廣泛的貨幣政策制定方向將是美元未來走向關鍵。

英鎊週五走貶，預計將創下一個月來的首週虧損，分析師警告，無協議脫歐的威脅進逼，英鎊任何潛在的漲幅都將受到抑制。

英鎊兌美元週五一度下跌 0.11% 至 1.3262 美元，有望創下自 8 月 2 日當週以來首次單週暴跌。

迄今為止，英鎊近期走高的原因是英國政府成功遏制第二波新冠肺炎疫情，但只要歐洲其他地區無法有效控制病毒傳播，恐怕疫情還會再度捲土重來。

截至週六 (5 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.808。+0.08%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1838 美元。-0.09%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3276 美元。-0.03%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7282 美元。-0.14%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3060 加幣。-0.50%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.25 日圓。+0.07%