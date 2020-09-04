大摩：未來十年 人民幣有望躍升為全球第三大儲備貨幣

為推動人民幣國際化，近年來，中國持續加快金融市場開放腳步。摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 週五 (4 日) 發布報告稱，未來 10 年，外資流入中國市場金額將達 3 兆美元，對於人民幣的廣泛使用，將推動其成為全球第三大儲備貨幣，僅次於美元及歐元。

隨著中國政府持續加大力度，允許更多海外金融機構進入國內市場，大摩預計，未來 10 年的外資累計流入金額將達 3 兆美元，大量外資流入有望促進人民幣流通，在國際市場使用上將更加廣泛。

目前，人民幣約佔全球外匯儲備資產的 2%，大摩分析師預計，這項比例可能在 10 年後升至 5%-10% 間，屆時人民幣將超越日元和英鎊，躍升為全球第三大儲備貨幣。

其中，今年私人部門和儲備管理機構，預計將連續第三年為中國市場帶來 1500 億美元以上的投資組合流入，此外在 2021 年至 2030 年，每年資金流入量將達 2000 億至 3000 億美元。

相較於中國政府長期實施嚴格資本管制，防止大規模資金外流，以穩定人民幣匯率，隨著金融市場逐步開放，未來有望使人民幣資產於全球廣泛流通。

大摩預計，2021 年底人民幣兌美元匯率可能升至 6.6，目前，人民幣兌美元匯率約落在 6.84。

人民幣對美元匯率日線圖 (圖：Investing.com)

大摩國際策略師 James Lord 表示：「隨著中國金融市場開放，我們看到股票和固定收益資產的跨境資本市場的整合作業持續擴展，人民幣跨境交易比重越來越高，因此我們認為 5％至 10％的目標並非不切實際，上述跡象顯示，各國央行未來需要持有更多人民幣作為儲備貨幣。」

根據中國人民銀行的年度人民幣國際化報告，截至 2019 年底，全球約有 70 家央行持有人民幣儲備，2018 年底為 60 家。

儘管如此，大摩仍列舉人民幣在國際地位上可能面臨的潛在風險，包含中國金融市場對外資的開放速度落後於預期、全球市場動盪、中國經濟風險以及美中緊張局勢急劇升溫等，並稱由於中國在全球儲備資產所佔比重多半來自俄羅斯，因此還無法完全確定未來人民幣的國際化趨勢，以及各國儲備管理機構對於增持人民幣債券的意願。