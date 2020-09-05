美股開高走低 科技股盤中集體跳水 道瓊再挫逾500點

美國勞工部稍早公布最新非農就業報告後，道瓊週五 (4 日) 開盤一度衝高，科技股短暫收復跌勢後集體跳水，道瓊工業指數盤中跌逾 500 點，跌幅近 2％，那斯達克指數跌逾 3％，標普 500 指數跌 2.4％，費半也跌近 3％。

科技股盤中跌勢不止，蘋果 (AAPL-US) 跌 4.25％，臉書 (FB-US) 跌 4.41％，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.98％，微軟 (MSFT-US) 跌 3.73%，Netflix(NFLX-US) 跌 4.8％。

費半成份股僅安森美 (ON-US)、博通 (AVGO-US) 維持漲勢，其餘全線陣亡。Nvidia(NVDA-US) 跌逾 7％，AMD(AMD-US)跌 3.78％，台積電 ADR(TSM-US)跌 3.63%，高通 (QCOM-US) 跌 2.63%，英特爾 (INTC-US) 跌 1.17%。

CUNA Mutual Group 首席市場策略師 Scott Knapp 說：「近期市場估值已過高，尤其科技板塊需要進行一定程度的修正，這點從特斯拉和蘋果先前的非理性漲勢可得知，在兩家公司宣布分割股票後，市場已過度樂觀，尤其是散戶投資人。」