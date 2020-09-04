科技股大回調來了！軟體防疫股全趴 後市多空難料

動能會一直作用到歸零為止，科技股和科技相關股週四「沒來由的」大跌就是最新例證。

《巴倫週刊》撰稿人 Nicholas Jasinski 解釋週四美股大跌，稱這波大跌也可以落在週三、下一週或任何一天，因為這就是長期穩定大漲之後，熱門股票或產業傾向發生的事——隨著投資者獲利了結而吐回部分收益。

科技股投資者有大量獲利可以了結，自疫情大流行衝擊經濟以來，科技股優於市場的表現只在 8 月加速，因此可以預料到會出現一些回調。

週四收盤前半小時，S&P 500 科技產業收低近 5.7%，S&P 500 指數整體下跌 3.5%，科技股加權的納斯達克綜合指數大跌 5%。在週四之前，納斯達克綜合指數過去 5 個月來漲幅高達 61%，遠高於 S&P 500 指數同期 42% 的漲幅。

在上週蘋果 (AAPL-US) 拆分股票後，道指科技比重下降，週四約跌 808 點或 2.8%。

個別科技股跌幅更驚人，過去 5 個月來大漲 118% 的蘋果 (AAPL-US) 週四重挫 8%、亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.6%、臉書 (FB-US) 下挫 3.8%、微軟 (MSFT-US) 崩跌 6.2%、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 重摔 5.1%。

自今年美股在 3 月觸底以來，軟體股和雲端類股一直引領市場走漲，週四也成了跌幅最巨大的產業，Salesforce.com (CRM-US) 重挫 4.3%、PayPal Holdings (PYPL-US) 下降 2.8%，Adobe (ADBE-US) 大跌 4.9%。

另外，受益於防疫封鎖限制的股票——視訊平台公司 Zoom Video Communications (ZM-US) 和串流媒體巨擘 Netflix (NFLX-US) 分別暴跌 10% 和 4.9%。

半導體類股也是受災戶。iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 收低 5.6%。跌幅深邃的個股包括：Nvidia (NVDA-US) 下跌 9.3%、超微半導體 AMD(AMD-US) 重摔 8.5%，以及博通 (AVGO-US) 大跌 6.1%。

未來幾日科技股拋售潮是否會繼續甚至更加兇猛，這點還很難說，因為自 3 月來推動該產業股價上漲的因素仍穩穩存在，例如超低利率可讓未來現金流在當前更有價值；新冠疫情持續，不依賴親自互動就能推動銷售的企業當可受益；投資者在經濟衰退期間，對企業成長更加渴望的心態。

但有鑑於科技股長期優異的表現，這些優勢受益的程度比前幾個月高出許多，用以判斷科技股機會的理性投資法，也可能會得出相反但同樣有效的結果。

一切只能交給時間驗證。