星展：美股大跌是健康的修正 建議維持科技股投資

美國科技股在週四 (3 日) 遭投資人拋售，美股因而重挫，標普 500 指數下跌了 3.5%，道瓊斯工業平均指數也下跌了 2.8%。對此，新加坡銀行星展銀行 (DBS) 投資長 Hou Wey Fook 認為，美股在過去幾個月中大幅上漲後，近期的拋售是一次不錯的、健康的修正。

Hou Wey Fook 表示：「我們認為這是一個健康的趨勢。畢竟，美股從 3 月份的低點以來，已經上漲了 70%，因此會有一連串的修正。我認為這是一個良好的、健康的修正。」

他也表示，股價很有可能會進一步下跌，但也有幾個因素可能會支持市場。他認為，在低利率和低收益的環境中，股票仍然是投資人的最好選擇，因此，在任何修正中，的確可以看到資金流回股票市場。

此外，美國聯準會 (Fed) 應對通貨膨脹的方法將產生重大影響，儘管目前尚未在市場上體現。他認為，Fed 可能將會進一步抬高金價，尤其是在美元疲軟的情況下。

儘管科技股遭到拋售，但 Hou Wey Fook 建議，投資者可以繼續涉足該領域，因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情加速了許多趨勢，例如科技和電子商務的應用。

Hou Wey Fook 也指出，他的「槓鈴」策略仍然有效。這指的是一種投資策略，透過對高風險和無風險資產這兩種極端情況進行投資，來平衡風險和回報，並避免中間選擇。

他也表示，這個策略涉及到兩個領域，一個是長期成長趨勢，意味著要投資於電子商務、雲端運算和替代肉類等領域，另一個則是創收資產，包括公司債和新加坡上市的房地產投資信託。他建議客戶建立一個由約 40% 的長期成長股票、40% 至 50% 創收資產、以及 10% 的替代資產 (黃金) 所構成的投資組合。