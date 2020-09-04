〈美股盤後〉VIX衝高！科技股引爆股災 道瓊暴跌逾 800 點

科技股連續 10 日不停奔漲後，週四 (3 日) 華爾街質疑股價高估值的可持續性，經濟數據喜憂參半，恐慌指數 VIX 飆漲逾 26%，美債殖利率下滑、美元上漲，美股四大指數同步收黑。

週五新增非農報告釋出前，科技板塊獲利了結、引爆殺盤，創 3 月份以來最大的單日虧損。

蘋果暴跌 8%，拖累道瓊尾盤一度跳水逾 1000 點，終場收跌逾 800 點，創 6 月 11 日以來最大單日跌幅。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

標普 500 指數自昨日高點回落，跌幅超過 3.5%，創 6 月初來表現最差，那指下跌 5%，創 3 月以來最大跌幅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2600 萬例，死亡數突破 86.3 萬例，美國累計確診超過 611 萬例，累計死亡數達 18.5 萬。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 807.77 點，或 2.78%，收 28,292.73 點。

標普 500 指數下跌 125.78 點，或 3.51%，收 3,455.06 點。

那斯達克指數下跌 598.34 點，或 4.96%，收 11,458.10 點。

費城半導體指數下跌 135.95 點，或 5.74%，收 2,234.23 點。

標普 11 大板塊全部血染。(圖片：Finviz)

科技五大天王全盤皆墨，蘋果 (AAPL-US) 重摔 8.01%；臉書 (FB-US) 跌 3.76%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 5.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 4.63%；微軟 (MSFT-US) 跌 6.19%。

道瓊 30 檔成分股僅兩檔上漲：Salesforce(CRM-US) 重挫 4.22%；Amgen(AMCN-US) 挫跌 3.96%；Honeywell(HON-US) 跌 3.58%；波音 (BV-US) 跌 3.44%。Verizon(VZ-US) 漲 0.13%，美國運通 (AXP-US) 漲 0.06%。

費半成分股無一倖免。Qorvo(QRVO-US) 暴跌 9.82%；輝達 (NVDA-US) 挫跌 9.28%；超微 (AMD-US) 跌 8.51%；科磊 (KLAC-US) 跌 6.56%；博通 (AVGO-US) 下挫 6.11%；高通 (QCOM-US)、應材 (AMAT-US)、ASML(ASML-US) 皆下挫逾 5%。

台股 ADR 重挫。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.20%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 4.36%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 4.4%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.63%。

焦點個股消息

隨著科技股大盤拋售潮，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價下跌近 10% 至美股 407.00 美元，連續三個交易日下滑，較週一收盤價下跌 19% 以上。

臉書 (FB-US) 週四下跌 3.76% 至每股 291.12 美元。該公司宣布，禁止在美國大選前一週投放政治廣告，防止投票及選舉過程受到干擾。

蘋果 (AAPL-US) 週四暴跌 8.01% 至每股 120.88 美元，創下 3 月 16 日以來最大單日跌幅。蘋果週四宣布推遲 iPhone 廣告追蹤的變更計畫。

投行 Baird 看好超越肉類迅速增長的品牌資產和龐大的潛在市場，首次給予超越肉類「優於大盤」股票評級，超越肉類 (BYND-US) 逆勢收紅 0.077% 至每股 129.80 美元。

經濟數據

美國 ISM 非製造業 PMI 報 56.9，預期 57.2，前值 58.1

美國上週初領失業金報 88.1 萬人，預期 95 萬人，前值自 100.6 萬人上調至 101.1 萬人

美國上週續領失業金報 1325.4 萬人，預期 1400 萬人，前值自 1453.5 萬人下修至 1449.2 萬人

美國 7 月貿易帳 - 636 億美元，預期 - 517 億美元，前值 - 535 億美元

美國 7 月貿易赤字擴大至 12 年新高 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

投行 Jefferies 表示：「8 月份 ISM 非製造業數據從 58.1 小跌至 56.9。從技術面來看，這是自今年春季新冠疫情後，該指數開始好轉以來的最低水準，但 56.9 仍然是一個強勁的數據。」

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示：「華爾街有人按下賣出科技股，買入疫情受災股 (嘉年華、梅西等) 的按鈕，科技股受到衝擊，特別是經歷近期大漲之後，股價出現大幅百分比的重挫。」

Adam Crisafulli 表示：「科技已經脫離基本面有一段時間了，勢頭可以向兩個方向發展。」

EP Wealth Advisors 投資組合策略總監 Adam Phillips 稱：「在某個時候，肯定會在投資組合中看到一些獲利回吐和調整持倉。」

Adam Phillips 稱：「很難預料最終壓垮市場的那根稻草是什麼？但是拋售並不意外。顯然某些板塊已過度買超了。」