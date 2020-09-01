美元太弱 離岸人民幣連破兩關 直逼6.82

跟隨離岸與在岸人民幣雙雙升破 6.85 關卡的氣勢，周二 (1 日) 中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價報 6.8498，再升 107 基點，已連六升，並創 2019 年 6 月 21 日以來新高。而今日離岸人民幣利用美元弱勢，一口氣升破 6.84、6.83 兩道關卡，直逼 6.82 大關。

聯準會主席鮑爾公布新的貨幣政策走向後，市場預期未來幾年內聯準會幾乎不會升息，帶動投資人持續拋售美元追逐更高風險市場。

TD Securities 表示，聯準會修改後的平均通膨制度將使美元承受壓力，因為這意味利率將維持較低水準，美元兌其他主要貨幣則被高估約 10%。

美國銀行的一份調查報告顯示，有 36% 的基金經理表示做空美元是下半年的最佳貨幣交易策略，近一半的受訪者預估明年全球美元存底將會減少。

美元的弱勢帶動人民幣不斷走升，再加上中國 PMI 數據顯示中國經濟正持續反彈中，使得人民幣成為吸納自美元市場流出資金的去處之一。

截至上午 10:28 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8295 人民幣，升值 168 基點，升幅 0.25%，上午盤中則一度來到 6.8224 的價位，逼近 6.82 大關。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.8306 人民幣，升值 179 基點，升幅 0.26%。