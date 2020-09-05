〈鉅亨看世界〉日本2021年展開全樹脂電池量產

日本新創企業 APB，即將於 2021 年推出「全樹脂電池」。該公司的 CEO 堀江英明，過去曾在日產汽車擔任工程師負責電動車 (EV) 電池研發，後來接受母校東京大學之邀，回到校園擔任生產技術研究所的特任教授等教職，努力在新一代電池領域研究。

APB 成立於 2018 年，川崎重工的自主式水下載具 (AUV) 也預定搭載該公司的全樹脂電池。有別於市場主流的鋰電池，全樹脂電池幾乎沒有金屬材質。

堀江英明提出全樹脂電池的三大優點，1) 在受到強烈撞擊或受壓而發生短路時，不會有鋰電池般產生高溫、引發火災的風險，安全性極高。2) 製程大約只有鋰電池的一半，設備投資的負擔較輕，量產時也可望大幅降低成本。3) 能量密度高，電池容量可望達到鋰電池的 2 倍以上，而且在造型上的自由度高。

為了作出理想中的電池，堀江英明在很早之前就有全樹脂電池的構想，但是在樹脂技術上也一直難以突破。後來他在一場演說當中，與台下聽眾之一的三洋化成工業的工程師結緣。

三洋化成工業擅長於化學原料，在當時正在尋找可以發揮樹脂專長的全新事業，兩者也在 2012 年展開了共同研究開發。經過無數次嘗試之後，心血結晶的全樹脂電池也終於邁向了實用階段。

該電池技術也受到業界矚目，今年春天就吸引了橫河電機、大林組、帝人、長瀬產業等 7 家公司投資 80 億日圓，豐田通商也於 6 月參與投資。這些公司也都是看準未來的材料生意及電池系統商機等。

APB 將獲得的資金投入生產工廠的準備。原本是在三洋化成工業的前導工廠進行原型產品的製作，後來也在日本福井縣取得了自家土地及建物。預計 2021 年春天完成生產設備的導入作業，到了秋天，電池模組就可展開出貨。

目前鎖定的用途，是打算用於太陽能發電的儲電系統。全球目前正積極發展太陽光電及風力發電等再生能源，為了儲存電力來進行有效利用，蓄電池的需求也不斷增長。全樹脂電池的安全性及能量密度都優於目前市場主流的鋰電池，也可望拿下大幅市占。

由於目前電動車的電池市場競爭激烈，APB 計畫先在再生能源市場站穩腳步，等成本面有了競爭優勢，再考慮揮軍電動車的電池市場。

三洋化成工業的安藤孝夫社長對全樹脂電池抱持著很大期望，在截至目前已經投入數十億日圓的研發費用。他認為固定型的大型蓄電池潛在需求龐大，10 年後的事業規模也希望能達到 5000 億日圓水準。

為了讓事業走向成功，目前準備中的一號工廠也必須如期完工，並早日確立有效率的量產技術。接下來也計畫在 2020 年代中期前，建設規模巨大的二號工廠，以發揮規模效益。推估屆時的生產成本，將會是鋰電池的一半以下。