〈鉅亨看世界〉半澤直樹回來了！

日本 TBS 電視台在 7 月 19 日，推出全新第二季的《半澤直樹》。這部家喻戶曉的連續劇，過去在 2013 年於日本播出時，收視屢創佳績。最後一集的收視率更高達 42.2% (日本關東地區)，創下日本民營電視台在平成時代以來的連續劇最高收視紀錄。

由日本演技派演員堺雅人等人所主演的日劇《半澤直樹》，劇中的經典台詞如「加倍奉還」、「以牙還牙」等，過去在台灣的有線電視頻道播出後，也為國人所熟知。

在相隔多年後，《半澤直樹》也終於在 7 月 19 日播出第二季的首集。日本關東地區的每戶平均收視率高掛 22.0%，而個人收視率也有 13.4%，推估日本全國有逾 2513 萬人收看。

這個成績超越首季第一集的 19.4% 收視率，後續的收視數字也令人期待。雖然相隔 7 年時間才推出續集，而該劇在日本時間 19 日 (週日) 晚間 9 點播出後，「半澤直樹」就登上推特 (Twitter) 全球潮流關鍵字的第一名，也證明粉絲們的熱度不退。

在過去 5 年，日本民營電視台的連續劇，收視率在首集就能攻上 20% 的，也只有《派遣女醫 X》。而《半澤直樹》與《派遣女醫 X》的收視族群有很大的不同點，《半澤直樹》的主要觀眾年齡層橫跨了 65 歲以上、64 至 50 歲、49 至 35 歲這三大族群；《派遣女醫 X》則都集中在 65 歲以上。

事情還不僅於此，電視台在全新《半澤直樹》播出之前，還在前兩週播出上下兩集的濃縮版來幫觀眾複習。其收視率也分別高達 13.0% 與 14.8%，達到充分的暖身效果。

有趣的是，經調查發現，4 到 12 歲兒童、13 到 19 歲青少年、20 到 34 歲年輕族群的收視率，也在新戲播出後出現明顯上揚。可以說是老少通吃。

這除了反映出社會中堅對於該劇的支持，還有就算題材是關於金融公司的黑暗背後，還有許多讓人摸不著頭緒的商用術語，卻也無損大家收看的興致，讓觀眾們守在電視機前面看主角要如何與惡人對抗、谷底翻身。

而《半澤直樹》衝出驚人收視率，到底是有什麼樣的魔力？有日本媒體分析師就整理出三大理由，認為該劇在時代性、普遍性、娛樂性，三方面都有充分掌握。

首先在時代性方面，如先前所述，目前活躍在社會上的青壯年族群是該劇的主要收視族群，有相當程度是因為劇情反映了目前職場上的種種。

而劇中主角從頭到尾貫徹信念、毫不動搖的普遍性。面對接踵而來的各式挑戰，都能在千鈞一髮的時刻向惡人「加倍奉還」，也都充滿了十足的娛樂性。第二季剛起跑的表現就令人感到期待，也讓人有預感會成為名作。

但是從以往的例子來看，常有新戲在起跑後就後繼無力，收視從第二集起就掉個不停。但是《半澤直樹》的原作內容扎實，加上演員陣容及製作團隊強大，在這個令人煩悶的疫情期間，相信是一部令人滿意的優秀作品。