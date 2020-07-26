〈鉅亨看世界〉6萬台幣鋼彈

日本 BANDAI 所推出的鋼彈模型在 2020 年邁入第 40 個年頭，截至目前總共推出約 2500 款的不同商品，為了紀念 40 週年，BANDAI 也推出了夢幻逸品，一組含稅價 22 萬日圓 (約 6 萬元新台幣) 的「鋼彈合金模型 1/144 RX-78-2 鋼彈」限量組合。

和電視卡通的劇情內容不同，BANDAI 的「鋼彈合金」(Gundanium Alloy) 理所當然不是在月球表面上所精煉，BANDAI 參考原創內容的設定，混合了鈦 (Ti)、鋁 (Al)、釔 (Yo)，利用最新的金屬成型技術來精心製作，盡可能的貼近卡通原創，以滿足收藏玩家們的擁有欲。

BANDAI 旗下鋼彈模型 (圖片：AFP)

從 2020 年 7 月 21 日下午 1 點起 (日本時間)，可於日本 BANDAI 官方購物網站 BANDAI Spirits 內的 Premium BANDAI，點選 Hobby Online Shop 來進行預購。商品採限定期間販售，預定 2020 年 12 月依序出貨。

由於市場反應熱烈，第一批預購沒多久就被搶購一空，BANDAI 也在 7 月 22 日推出第二梯次的預購，預定 2021 年 2 月依序出貨，也可見鋼彈的鐵粉們，口袋都相當之深。

這個限量款鋼彈，內容包括金屬合金製成的裝甲零件 (有部分為塑料零件)，以整齊排列的狀態送到玩家手上，由玩家來親自組合，享受鋼彈的獨有樂趣。還有鋼彈特徵之一的 ABS 塑料骨架，頭部、手肘、肩膀等部位可動，能夠展現出獨一無二的立姿。還有專屬的壓克力材質底座，上頭有雷射雕刻的商品名稱，底面有地球聯邦軍的軍徽。

其他還有保證卡、說明書，以及施以銀箔的霧面黑色特製外箱。