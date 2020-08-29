蘋果暫停Epic Games開發者帳戶 iOS、Mac玩家無緣《要塞英雄》新賽季

蘋果 (AAPL-US) 週五表示，已經暫停《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 的開發者帳戶。

在此之前，週一晚上法院發布臨時限制令，法官裁定蘋果能下架《要塞英雄》，但不能關閉 Epic 的開發者帳戶。

但蘋果表示，他們雖然終止 Epic 一個開發者帳戶，但該帳戶不含供第三方開發人員用來製作 3D 遊戲的虛幻引擎，因此仍不違反法官的限制令。

「我們很失望，不得不終止 Epic Games 在 App Store 上的帳戶，我們已與 Epic Games 團隊在推出和發行新遊戲上合作多年。」

「法院建議 Epic 在推廣時遵循 App Store 指導規範，那是他們過去 10 年遵循迄今的規範，直到他們造成目前境地。Epic 卻拒絕了。他們反而一再提交旨在違反 App Store 指導規範的《要塞英雄》更新包，這對其他 App Store 開發商並不公平，也把消費者捲進了他們這場抗爭中。我們希望未來可以再次合作，但很可惜眼下是不可能的。」

Epic Games 發言人稍早評論，「蘋果要求 Epic 將《要塞英雄》還原到只使用蘋果支付，他們的提案就是邀請 Epic 與 Apple 勾結，以持續壟斷 IOS 的應用內付款 (in-app)，壓制自由市場競爭並抬高價格，這是原則問題，我們不會參與這種謀劃。」

知名數據分析公司 Sensor Tower 表示，「我們估計，自 2012 年 1 月以來， Epic Games 的手遊在蘋果跨全球 App Store 上的下載次數超過 1.59 億次，消費者支出約莫 12 億美元，這筆營收的 30% 或約 3.6 億美元流向了蘋果公司。」

Epic Games 與蘋果紛爭起源於 Epic 在 App Store 中自家的《要塞英雄》推出直接付款功能，如此玩家可藉由繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定；蘋果對此表示抗議，並隨即將此暢銷遊戲下架，Epic Games 則隨即對蘋果提告。

蘋果表示，在暫停其開發帳戶後，已寬限 14 日讓 Epic Games 更新符合其 App Store 指導規範的《要塞英雄》版本，這是對所有開發者的標準處理方式。

蘋果暫停 Epic Games 開發者帳號意味著 Epic Games 無法再提交遊戲或更新遊戲版本到 iOS 和 Mac App Store，當然也無法再更新《要塞英雄》版本，但已下載安裝的玩家仍可在不更新的狀態下繼續玩遊戲。玩家也無法購買任何遊戲內的內容，也無法加入《要塞英雄》的新賽季。

蘋果公司表示，Epic Games 已指示《要塞英雄》玩家與 AppleCare 聯繫，全球蘋果用戶也以品質問題和支援問題提出退款要求。