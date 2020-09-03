疫情之下 iOS應用程式經濟仍在美創造近30萬個工作機會

據蘋果引述美國智庫 Progressive Policy Institute 首席經濟策略師 Michael Mandel 博士所發表的研究報告，自 2019 年 4 月以來，蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 應用程式經濟已經在美國創造了近 30 萬個工作機會。儘管新冠肺炎 (COVID-19) 肺炎疫情爆發，對美國經濟帶來嚴重衝擊，iOS 應用程式經濟仍持續為美國人帶來機會。

報告指出，最初，在蘋果於 2008 年啟用 App Store 以來，iOS 應用程式經濟成長快速，儘管全球經濟在今年 3 月份開始遭受疫情衝擊，App Store 仍持續提供經濟機會，iOS 應用程式支持遠距學習、遠距醫療和食品訂購等基本需求。

根據蘋果的說法，App Store 生態系統目前在美國 50 個州提供了超過 210 萬個就業機會，較去年增加了 15%。

iOS 應用程式經濟在美國提供了超過 210 萬個就業機會 (圖片：macrumors)

蘋果也提出了在過去一年中在 App Store 上取得成功的公司案例。適用於兒童的視訊通話應用程式 Caribu 聯合創始人 Maxeme Tuchman 表示，在過去的一年中，Caribu 取得了令人難以置信的成長，擴大了團隊規模以滿足成長需求。對 Caribu 來說意義重大，不僅能夠在疫情困難時期幫助家人和朋友建立聯繫，而且能夠為我們不斷增加的員工提供穩定高薪的工作。

蘋果也表示，公司在全美 50 個州擁有超過 90,000 名員工，加上 450,000 個與製造和生產供應鏈相關的工作機會，該公司也有望實現在五年內為美國貢獻 3500 億美元資金的承諾。