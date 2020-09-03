KPMG：四大挑戰 衝擊我保險業未來營運

全球低利率加上新會計準則制度讓保險業面臨重大挑戰，KPMG 安侯建業今 (3) 日發布「2020 台灣保險業報告」，內容直指台灣保險業正面臨低利率、IFRS 17、金融科技與氣候變遷等四大挑戰。

首先是低利率對保險公司營運的挑戰，KPMG 安侯建業保險業主持會計師李逢暉指出，在新一輪的寬鬆措施中，讓市場利率降至歷史新低水位，而保險公司海外投資比重高達 7 成，因此，如果市場長期處於低利率，勢必壓縮壽險公司利差與投資收益。

第二是國際財報準則 IFRS 17 接軌的衝擊，李逢暉指出，IFRS 17 大幅翻轉過去保險收入認列方式，並要求保險負債的衡量需採用現時資訊作為估計基礎，以反映現時的負債水準。

此外，IFRS 17 的精算模型、商品策略、資訊系統等也將面臨大幅度調整，因此 IFRS 17 接軌幾乎是帶給保險公司營運全面性的挑戰。

第三、金融科技對傳統保險業明顯衝擊，包括資安風險將大幅提高，而創新科技將使非保險業的大型公司有機會進入，傳統保險業者則面臨的潛在競爭壓力增加，而且新興科技的運用使資料外流或遭駭客攻擊等資安風險的機率也大幅提高。

第四、氣候變遷使劇烈天氣帶來重大災損的情況增加，其中產險公司面臨巨災風險的機率提高，KPMG 安侯建業指出，氣候變遷已是當前主要新興風險之一，而台灣屬海島型國家，無法避免氣候引起的天然災害，在天然災害可能越來越無法避免之下，政府也會鼓勵民眾多投保，將風險轉嫁給保險。未來民眾購買相關保險預防及彌補可能損失的比率應會增加，而對保險公司來說，面臨巨災風險將會是未來長期的重大挑戰之一。