〈避險資產還保險嗎〉美元走貶別急著贖回 兩招降低套牢壓力

美國聯準會強力量化寬鬆，拖累美元翻貶前幾年買進美元投資人陷入套牢壓力，打算出脫美元變現，但專家認為，美元趨貶主要是資金流入新興市場追求收益，建議勿貿然出脫美元，可考慮轉進美元計價的新興市場股債，或是趁低檔買進美元，鎖住換匯成本。

在資金狂潮簇擁下台股持續高檔震盪，新台幣匯價也跟著水漲船高，但新台幣強升卻苦了美元投資人，在新台幣強升、銀行美元存款牌告利率跳水的情況下，此時換匯可能陷入利差、匯差兩頭空的窘境。

銀行主管表示，儘管美元長線看貶，但從投資角度來看美元翻貶不妨視為換匯的好機會，尤其在資金回流挹注下推升新興股債市行情，而部分新興股債主要以美元計價，建議可將手上的美元現金轉進海外股債投資，轉移投資標的。

銀行主管指出，新興股債雖有資金挹注拉抬行情，但各檔基金績效報酬率卻大不相同，而其中關鍵就在於計價幣別，換言之，儘管美元趨貶走弱，但不代表以美元計價的基金績效也會跟著下滑，建議可趁美元回貶時可適度降低美元現金水位，轉進新興股債尋求新的收益報酬。

銀行主管說，對於投資人不妨美元回貶時換匯，藉此降低換匯成本，但要注意的是，如果每次投資基金都用新台幣帳戶進行交割，意味著每次買進贖回都要經過一道換匯手續，建議不妨開立外幣帳戶，趁新台幣強升時換匯，用美元資金帳戶交易，有助於降低投資成本。