聯邦投信跨足私募股權基金 今年底進場鎖定台灣永續產業

金管會在 2017 年 8 月開放投信轉投資可跨足私募股權基 (PE Fund) 業務後，睽違兩年多，金管會於昨 (2) 日核准聯邦投信轉投資聯邦私募股權股份有限公司，董事長將由聯邦投信董事長何明星兼任，預計今 (2020) 年底即可進場布局，擬鎖定台灣永續產業。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦投信所屬的聯邦集團為橫跨房地產經營、租賃、金融及大眾媒體的大型企業集團，在台灣深耕多年。在金融服務方面，聯邦集團擁有聯邦創投、聯邦銀行及聯邦投信等機構。在新增轉投資聯邦私募股權後，預計今 (2020) 年底即可進場布局，私募股權基金即「以非公開方式向特定少數投資者募資」且「以私有股權為主要投資標的」的基金。

莊雅晴表示，聯邦首檔私募股權基金投資範疇，預計鎖定台灣永續發展的關鍵產業，包括太陽能、風力發電等再生能源，同時積極配合政府推動的 5+2 創新產業計畫，吸引國內民間資金投入國內實體產業，也有利於帶動境外資金回流我國產業及金融市場。

莊雅晴認為，私募股權基金在台灣的法規鬆綁後，發展空間擴大，對整體經濟以及投資人都有好處，尤其是聯邦投信得天獨厚擁有母公司聯邦集團奧援，相信聯邦投信在取得私募股權基金業務資格之後，業務服務項目將更加完備，可望提供共同基金、全權委託以及私募股權基金等資產服務。在資產管理業發展愈趨成熟的現今，該公司也持續優化團隊，且會積極發展出更貼近投資人理財需求的服務。

