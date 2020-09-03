類固醇列為新冠建議治療方法 生達、中化、南光受惠

《美國醫學會雜誌》(JAMA) 指出，類固醇可降低新冠肺炎重症患者 20% 的死亡率，世界衛生組織 (WHO) 「強烈建議」，可用類固醇治療新冠重症及危重症患者，台廠生達 (1720-TW)、永信 (3705-TW)、南光 (1752-TW)、中化 (1701-TW) 與濟生 (4111-TW) 等，並列國內最大供應商，可望受惠。

JAMA 針對 1703 名患者使用 3 種皮質類固醇藥物，分別為氫化可體松 (hydrocortisone)、地塞米松 (dexamethasone) 及甲基培尼皮質醇 (methylprednisolone)，研究結果顯示，3 種藥物都能降低患者死亡風險，且提高新冠肺炎重症患者存活率。

WHO 指出，將類固醇納入最新臨床治療指引，不過只適用治療重症患者，若使用在輕症患者上，可能不具療效且對身體有害。另外，類固醇也可能發生副作用，如血糖升高、意識困惑、精神錯亂等，尤其使用在老年重症病患上上，

台廠業者表示，氫化可體松主要做成藥膏，適用於濕疹、皮膚癢等狀況；地塞米松與甲基培尼皮質醇多為口服用藥，因藥效較強，多使用在肺炎、腦炎等重症病患身上。

此外，地塞米松製成用藥可分為針劑與口服錠劑，其中針劑在台灣最為廣泛使用，尤其是加護病房與醫學中心，以永信、南光、生達及中化並列主要供應商。

業者指出，由於地塞米松屬於老藥，加上生產該藥的藥廠非常多、原料來源分散，儘管國際路續使用該藥品治療新冠肺炎患者，但也難會向台廠取貨；台灣因重症患者少，目前也尚未出現醫院拉貨潮。