重大突破！類固醇藥地塞米松可拯救新冠重症病患

週二 (16 日) 英國牛津大學研究團隊的臨床實驗研究發現，類固醇藥 「地塞米松」(Dexamethasone) 可降低新冠重症病患死亡率，為新冠治療帶來重大突破。

英國牛津大學研究團隊 4 月份啟動一項名為「RECOVERY」隨機臨床實驗，用於測試新冠一系列潛在治療方法。

該團隊對約 6000 名新冠患者進行藥物測試，其中 2,000 名患者施以地塞米松治療，其中呼吸機患者的死亡率自 40% 大幅降低至 28%，需要給氧的患者死亡率從 25% 降低至 20%，但對輕症患者來說，該藥物治療效果並不顯著。

研究結果顯示，地塞米松是一種廉價且廣泛使用的類固醇，並已成為第一個能夠挽救新冠重症患者生命的藥物。

領導該試驗的牛津大學教授 Martin Landray 表示︰「如果對對戴上呼吸器或給氧的患者給予地塞米松治療，將能挽救生命而且成本將大大降低。」

Martin Landray 稱，只要不到 63.26 美元 (約台幣 1877 元)，就可以治療 8 名患者並挽救一條生命。

主研究員 Peter Horby 表示：「迄今為止，地塞米松是顯示出能夠降低死亡率的唯一藥物，而且是可以大幅降低死亡率，這是對抗疫情的一項重大突破。」

Peter Horby 還提到：「而且地塞米松售價便宜，可立即用於挽救全世界的生命。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 806 萬例，死亡數突破 43.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 211 萬，死亡人數至少 11.6 萬。