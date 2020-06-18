地塞米松可治療新冠重症者 生達、中化、南光直接受惠

據英國團隊研究顯示，類固醇 Dexamethasone(地塞米松) 可降低新冠肺炎重症病患死亡率，事實上，地塞米松是 60 多年的老藥，台灣衛福部在台就發出 42 張地塞米松針劑藥證，根據不同針劑劑量，包含永信 (3705-TW)、南光 (1752-TW)、生達 (1720-TW)、中化 (1701-TW) 與濟生 (4111-TW) 等，都並列國內最大供應商，將可直接受惠。

地塞米松製成用藥可分為針劑與口服錠劑，其中針劑在台灣最為廣泛使用，尤其是加護病房與醫學中心，並依序劑量細分為 2mg、4mg 及 5mg。

據統計，2mg 占整體針劑市場 8%，全台有 8 家藥廠進行供貨，其中永信幾乎拿下所有市占；4mg 則占整體針劑市場 11%，並有 16 家供應商，而南光為最大供應者；5mg 則共有 8 家藥廠投產，占整體針劑市場 81%，生達、中化並列主要供應商。

目前台灣的地塞米松原料藥都屬於進口，以中國為最大宗，其次為美國、法國及馬來西亞，業者強調，由於地塞米松屬於老藥，加上生產該藥的藥廠非常多、原料來源分散，並不會出現缺貨狀況。

業界人士坦言，地塞米松每年健保申報金額僅 4000 萬元，且 1 支約 1CC 的針劑售價僅有 10 元，比起其他學名藥、原料藥，毛利相當低，對藥廠來說較無獲利空間，因此占各公司營收比重並不高、僅個位數。

英國牛津大學研究團隊的臨床實驗研究發現，類固醇藥地塞米松使用在新冠肺炎患者，其中呼吸氣患者的死亡率自 40% 大幅降低至 28%，需要給氧的患者死亡率從 25% 降至 20%，但對輕症患者來說，該藥物治療效果並不顯著，此外，沙烏地阿拉伯衛生部更批准，將地塞米松作為新冠肺炎患者治療方案之一。

地塞米松屬於類固醇的一種，只要適量的使用可抑制身體發炎狀況，一旦過量使用可能會產生嚴重副作用，如水牛肩、月亮臉等。