中化生5月純益年減逾5成 EPS 0.08元 下半年可望好轉

原料藥廠中化生 (1762-TW) 今 (29) 日公布自結，5 月稅後純益 600 萬元，年減 53.8%，每股純益 0.08 元，法人看好，中化生旗下三大產品線下半年都將湧入訂單並規劃擴產，下半年營收可望優於上半年。

中化生 5 月營收 8588 萬元，月減 53.36%、年減 25.9%；稅前淨利 800 萬元，年減 50%；累計前 5 月營收 5.77 億元，年增 8.44%。

中化生今年擁三大營運動能，包括抗癌原料 EVE、魚油 EPA 及免疫抑制劑 Tacrolimus，其中，抗癌原料 EVE 具有 180 天獨賣權，且客戶積極拉貨，法人估，今年全年出貨將較去年大增 1 倍。

魚油 EPA 方面，中化生指出，美國市場除原廠有在銷售外，另有 3 家學名藥廠同樣搶攻市場，其中 2 家為中化生客戶，且客戶積極追加訂單，帶動產能達滿載。中化生在產能供不應求情況下，已規劃擴建 EPA 新廠，預計明年第 1 季投產、產能可望提升至 300 公噸。

中化生表示，免疫抑制劑 Tacrolimus 去年接獲新客戶，帶動出貨量放大，因此，也啟動擴建新廠計畫，預計 2022 年完工，產能可望從目前的 150 公斤，增加至 300 公斤，並創造 8 億元產值。